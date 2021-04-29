Okunuyor Medya dosyalarıyla sık yapılan işlemler nasıl daha pratik yapılır?

Medya dosyalarıyla sık yapılan işlemler nasıl daha pratik yapılır?

İnternette özellikle sosyal medyada varlık göstermek bugün geçmişe göre çok daha büyük bir önem gerektirmektedir. İşte internetteki bu varlığınızı daha sağlıklı bir hale getirebilmek için ise elinizdeki en önemli silahınız görselliktir.

İnsanlar geçmişten beri görsel sunumu iyi olan marka ve işletmelere daha çok ilgi göstermektedir. Bu, temel olarak halkla ilişkilerin en birinci düsturlarından biridir. Bugün dünyanın en büyük markaları bu kadar büyüyebilmişlerse bu büyümelerinin arkasında elbette kaliteli üretim yapıyor olmalarına rağmen bir diğer unsur görsel iletişim araçlarını günün şartlarına göre oldukça iyi kullanmaları gelmektedir.

Bu iletişim araçları geçmişte gazete ve televizyon reklamları iken bugün daha çok dijital medya, internet ve sosyal medyanın imkanlarıdır.

Tabii ki çok büyük markaların görsel işlerini yapacak ve markanın itibarını koruyacak bir sunuma sahip ekibinin olması gerekmektedir.

Her ne amaçla sosyal medya ve internette varlık göstermek isterseniz isteyin görselliğin gücünü muhakkak bir şekilde kullanmaya gayret gösterin. Biz de size sırf görsellik için ayıracak bir bütçenizin olmadığını varsayarak medya dosyalarıyla en sık yapmanız gereken işlemleri nasıl daha pratik yapabileceğinizin örneklerini vermek istedik. Dilerseniz başlayalım.

Nasıl online video kesici kullanılır?

Videolar ile işlemler yapmak her zaman için gerek bilgisayarın performansının yeterliliği ile ilgili gerekse de video kesme programlarının kalitesi ile ilgili geçmişte sorunlar yaşanan konulardan biriydi.

Ancak günümüzde internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet sunucularına video yüklemek ve bu videoların daha iletilmesini daha gelişmiş kodlama yöntemleri ile yapabilmenin mümkün olmasıyla birlikte sadece internet siteleri kullanılarak video düzenleme işlemleri yapılabiliyor.

Özellikle başlangıç aşaması için sosyal medya hesaplarında yayınlanacak ufak videoların kesme işlemlerini yapabileceğiniz bazı siteler mevcut.

https://www.fastreel.com/tr/online-video-kesici.html adresinden ulaşabileceğiniz Fastreel bu anlamda en iyi online video kesici site olabilir. Fastreel üzerinden küçük çaplı video işlemlerini gerçekleştirebilir, videolarınızı buraya yükleyerek kolayca kesme ve farklı videoları birbirleriyle birleştirme tarzındaki işlemleri yapabilirsiniz.

Fastreel’de kesme ve birleştirme işlemlerini gerçekleştirdiğiniz videoların kesilmiş hallerinin çıktısını da bilgisayarınıza alarak istediğiniz yerde kullanmanız mümkündür.

Nasıl logo yapılır?

Tabii ki sorunun cevabı profesyonel düzeyde bu işi gerçekleştirmek için yüzde 90 Adobe’un profesyonel tasarım araçlarını kullanmak olarak verilebilir. Ancak biz burada görseller ile yapılan işlemlerin en pratik yöntemlerinden bahsettiğimiz için tabii ki henüz bu işlere yeni başlamış ya da işini görecek kadar bu işleri yürütebilecek kişilere yardımcı olmak amaçlı faydalı online araçları paylaşmak istiyoruz.

Logo da özellikle yeni bir marka oluşturmak isteyen kişilerin marka kimliklerinin en önemli öğelerinden biridir. Başlangıç aşamasında logo yapmak isteyen kişilerin kullanabilecekleri en iyi logo yapma araçlarından biri Ucraft’tır.

Birçok hazır logo yapma aracı sizin seçimlerinize ve tercihlerinize göre size bazı alternatif logolar sunarak size yardımcı olurken Ucraft, size sıfırdan logo yapma imkanı sunmaktadır. Kendi editöründe sunduğu ikonlar, yazı tipleri ve farklı renklerle en iyiyi bulmanıza yardımcı olacağından emin olduğumuz bir logo yapma aracı Ucraft.

Sıfırdan kendi yapacağınız bir logo tasarımı için en iyi online araçlardan olan Ucraft’ın en önemli eksisi ise oluşturduğunuz dosyanın vektör formatı (.svg dosya biçimi) ne yazık ki ücretsiz değil. Oluşturduğunuz logoyu bu formatta indirmek isterseniz logo başına belli bir ücret talep ediliyor. Ancak Ucraft’tan oluşturduğunuz logo tasarımının yüksek kaliteli .png formatındaki dosyasını ücretsiz indirmenize izin veriliyor.

Nasıl uygulama yaparım?

Bugün işini bir adım öteye taşımak ve marka değerine değer katmak isteyenlerin aklından geçen en önemli sorulardan biri, kendi işimizin uygulamasını yapabilir miyiz sorusu olmaktadır.

Uygulama denilince insanların biraz gözleri korksa da aslına bakılırsa sıfırdan basit bir uygulama yapmak o kadar da zor bir olay değildir. Tabii ki buradaki basit vurgusunun altını çizelim.

Küçük bir işletmeniz varsa ya da basit işlemler yapacağınız bir uygulama amaçlıyorsanız bunu kendiniz kolayca yapabilirsiniz.

Basit anlamda yapacağımız uygulamamızı kodular.io isimli bir internet sitesi.

Siteye ilk girdiğinizde sizden kayıt olmanızı istiyor. Kayıt olduktan sonra gelen panelden sitenin creator kısmına gitmeniz gerekmektedir. Bu kısma creator.kodular.io adresinden de kayıtlı hesabınızla giriş yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz.

İlk olarak yeni bir proje ismiyle proje oluşturmamız gerekiyor. Projeyi oluşturduktan sonra proje sayfasına girdiğiniz karşınıza bir telefon ekranı çıkacak. Bu ekranda uygulamanızın nasıl bir şey olacağına dair yönlendirmeleri yapıp, butonlarını ve uygulamada ne yer alması gerekiyorsa onları eklemeniz gerekiyor.

Kodular.io üzerinden yapabileceğiniz uygulamalar başta da belirttiğimiz gibi basit uygulamalar olacaktır. Bu nedenle kodular.io’dan yapmanızı en çok tavsiye ettiğimiz uygulama tipleri genelde halihazırdaki internet sitelerinin uygulamaya dönüştürülmesi olursa çok güzel ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Sitede bir uygulamayı sıfırdan tasarlamanız mümkün olduğu gibi çok hızlıca hazır tasarlanmış bir web sitesini de uygulamaya dönüştürebilirsiniz. Uygulamaya dönüştürdüğünüz web sitesinin adresini kullanıcı panelindeki websiteviewer isimli kısımdan adresi girerek o internet sitesine gelen verilerin uygulamanızda görülmesini sağlayabileceksiniz.

Kodular.io ile ilgili belirtmemiz gereken son konu ise siteden şimdilik sadece Android işletim sistemine dönük uygulamalar geliştirilmesine imkan tanınıyor olmasıdır.

Evet, en pratik görsellik katacağınız ve ne amaçla olursa olsun açacağınız internet sayfalarına değer katacak online araçlarımız şimdilik bunlar. Umarız size ve niyetiniz varsa markanıza bir değer katabilecek uygulamalar olur.

Uygulamaları kullananların değerli yorumlarını da kullanmalarının akabinde muhakkak bekliyoruz.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.