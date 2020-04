Neredekal’da En İyi 5 Bodrum Otelini Keşfedin! - Teknofeed.COM

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dillere destan bir belde olan Bodrum, en keyifli tatillerin ilk adreslerinden biri. Yalnızca yazı değil kışı ve baharı da bir başka güzel olan ilçenin görülmeye değer hali, ülke sınırlarını aşmış ve bugün dünyanın dört bir yanından konuk ağırlıyor. Hal böyle olunca da bünyesindeki konaklama birimlerinin sayısı ve çeşidi her geçen gün artış gösteriyor. Yazı ve kışı ayrı güzel olan Bodrum‘da, nerede konaklayacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, sizler için seçtiğimiz en iyi 5 Bodrum otelleri mutlaka bir göz atın deriz.

1.The Bodrum By Paramount Hotel

Muğla Bodrum Torba’da 110.000 m2 alana konumlandırılmış The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, mimari yapısı ve büyüleyici güzelliğiyle ilgi odağı. The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts bünyesinde 4 ana restoranda Türk, İtalyan, Asya, Lübnan dünya mutfakları ayrı ayrı seçkin menüleri ile ayrıca havuz bar, cafe ve lobide gün boyu atıştırmalık, lezzetli ikramlıklar ve içecekler ile hizmet vermeye devam ediyor. Sabah kahvaltıları açık büfe olarak servis ediliyor.

2.Xanadu Island

Xanadu Island Oteli Türkiye’nin batı kıyısında şirin bir kasabaya bağlı, Ege’nin masmavi suları ile çevrilmiş, özel bir ada halinde. Yüksek kaliteli her şey dahil konsepti ile misafirlerine sıra dışı bir tatil keyfi yaşatan Xanadu markasına ait bu prestijli ve şık otelin özel bir mimarisi var. Tamamı deniz gören Villa ve Suit’lerinde dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor. Bodrum’da en çok ilgi gören oteller arasında yer alıyor.

3.Kempinski Hotel Barbaros Bay

Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum’un Yalıçiftlik bölgesinde yer alıyor. Gökova Körfezi’ni gören tesisin; mavi bayraklı özel plajı, 2 açık yüzme havuzu ve deniz manzaralı restoranları var. Kempinski Hotel Barbaros Bay’ın konaklama birimlerinin tümü sigara içilmeyen odalardan oluşmakta olup şık mobilyalarla modern bir şekilde dekore edilmiş. Hepsinde uydu yayınlı TV olan oturma alanı ve geniş lüks bir banyo var. Tüm odalar panoramik deniz manzaralı olduğundan hangi odada olursanız olun deniz ayağınızın dibinde…

4.Voyage Torba Hotel

Muğla’nın en popüler tatil merkezlerinden biri olan Bodrum’un Torba beldesinde yer alan Voyage Torba Otel, her şey dahil sistemde hizmet veriyor. Ege Denizi kıyısında, upuzun bir özel plaj alanına sahip olan Voyage Torba Otel, 2 ana restorana, 8 alakart restorana, 3 adet bara ve yemyeşil bahçeler içerisinde bulunan birçok havuza sahip. Bodrum Merkez, tesise 6 km uzaklıkta. Tatil köyleri arasında en iyilerinden olduğunu söylemeden geçemeyiz. Tatil oteli statüsüne sahip olan bu tesisler ilçenin denizine sıfır konumda, açık yüzme havuzlu olabilmekte. Bardakçı, Bitez, Akyarlar, Gümüşlük ve Gümbet gibi mahalleler Bodrum’un tatil oteli bakımından en zengin olduğu yerlerin başında geliyor. Tüm bu mahallelerde Bodrum en iyi otellerine rastlamak mümkün.

5.Hotel Baia Bodrum

Bodrum’un Gündoğan mevkiinde, Gündoğan Koyu’nun yanı başında yer alan Hotel Baia Bodrum, ultra her şey dahil konseptinde olduğu için tatilciler tarafından oldukça tercih ediliyor. Hotel Baia Bodrum, misafirlere özel plaj alanı, Ege Denizi manzaralı tasarım odaları, çeşitli havuzlara sahip su parkı ve sağlıklı yaşam merkezi ile konuklarına inanılmaz deneyimler yaşatıyor.