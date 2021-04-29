Instagram’da Gizli Hesapları Nasıl Görebilirim?

Instagram’da gizli hesap görme konusu günümüzde özellikle genç kesim tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Instagram üzerinde yer alan gizli hesaplar, yalnızca o profili takip eden bireyler tarafından görülebilmektedir. Bu nedenle Instagram’da kapalı hesapları görme merak konusu olmuştur.

Instagram üzerinde normalde takip etmediğiniz birinin profilini görebilmek için tercih edebileceğiniz sayısız yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları internet siteleri ve uygulamalardır. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, bazı uygulama ve siteler Instagram profil şifresini veya telefon numarası istemektedir. Kişisel bilgilerinizi isteyen sitelerin güvenli olmadığını bilmeniz gerekmektedir.

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Instagram’da Kapalı Hesapları Görme Sitesi

Instagram’da kapalı hesapları görme sitesi konusu üzerine araştırma yapan bireyler, Instagram uygulaması üzerinden takipleşmediği bir kullanıcıyı bazı siteler aracılığıyla görüntüleyebilmektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu siteler genellikle kişisel bilgileri istemekte ve güvensiz olmaktadır.

Özel Instagram profil görüntüleyici siteleri üzerinden farklı kullanıcıların profillerini herhangi bir engel ile karşı karşıya kalmadan kontrol etmek için, geniş çaplı bir araştırma yapılması tavsiye edilmektedir. Instagram şifrenizi isteyen siteler çoğunlukla hesap çalmaktandır. Telefon numarası isteyen siteler ise genellikle tarifeye ek olarak, yani para karşılığında bu isteğinizi yerine getirmektedir. Bu nedenle herhangi bir site üzerinden işlem yapmadan mutlaka siteyi araştırmalısınız.

Instagram’da Kapalı Hesapları Görme Uygulaması Ücretsiz

Instagram’da kapalı hesapları görme uygulaması ücretsiz konusunu araştıran bireylerin tercih edebileceği ek çok farklı android ve iOS uygulaması bulunmaktadır. Kapalı hesapları görme uygulamaları, genellikle Instagram hesabının uygulamaya bağlanması karşılığında işlem yapılmasına müsaade etmektedir. Bu nedenle dikkatli davranılması oldukça önemlidir.

Instagram profil görme uygulamaları arasında yer alan seçeneklerden bir tanesi de Pingru olmaktadır. Pingru, akıllı cihazlarınıza indirebileceğiniz ve Instagram kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz ile diğer kapalı profilleri görebileceğiniz bir uygulamadır.

Pingru, bu uygulamaya isim ve şifre bilgileri ile giriş yapan her bireyin hesabını görebilmenizi sağlamaktadır. Ancak bu uygulamada kullanıcı adı ve şifre bilgisi talep edildiği için mutlaka sahte bir hesap ile işlem yapılması tavsiye edilmektedir. Aksi halde hesabınızı kaybedebilirsiniz.

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