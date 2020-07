WhatsApp ve Telegram! Hangisi Daha İyi?

İki popüler anlık mesajlaşma servisi olan Telegram ve WhatsApp, sundukları özellikler söz konusu olduğunda çok özdeştir. Ancak, kullanıcılarına sundukları işlevsellik bakımından farklıdırlar. Telegram WhatsApp’tan sonra geldi ve popüler oldu. WhatsApp’tan daha mı iyi? Yoksa kullanmanız gereken tek mesajlaşma uygulaması WhatsApp mı? WhatsApp ve Telegram hangisi daha iyi? Hangisinin daha iyi olduğunu bulmak için WhatsApp ve Telegram karşılaştırmasını görelim.

Telegram & WhatsApp

Telegram ve WhatsApp benzer özellikleri kullandıklarında farklıdır. Her ikisi de hesap oluşturmak için bir telefon numarası kullanır, her ikisi de kişilerinize anlık mesaj göndermek için kullanılır. Her iki hizmete de bir cep telefonundan ve bir tarayıcıdan erişilebilir. O zaman neden farklılıklar var.

Neden Telegram?

1000 Üyeli Grup Sınırı

Telegram, WhatsApp buna yakın olmasa da tek bir grupta 1000 üyeli limiti olan grupları destekler. WhatsApp son zamanlarda Telegram ile karşılaştırıldığında hala eşit olmayan grup sohbetlerinde 256 kullanıcıyı barındıran grup üyelerinin sınırını artırdı.

1,5 GB Videolar ve 320 Kbps Müzik Paylaşımı

Günümüzde çok sayıda akıllı telefon HD videoları desteklemektedir ve normal 30 saniyelik tam HD video ~ 60 MB alabilir. Telegram, 1,5 GB sınırında video paylaşımını ve yüksek kaliteli 320 Kbps ile müzik paylaşımını destekler. WhatsApp’ın kullanıcıların kişilerine video ve müzik paylaşmasına izin vermesi için, ne kadar aktarılabileceği konusunda da bir sınır var. WhatsApp’ta bir videonun maksimum sınırı 16 MB’dir, ancak video 16 MB’a kadar sıkıştırılır, ancak süre uzunsa video tam uzunlukta olarak paylaşılmaz.

Güvenli Sohbet

Gizli sohbet yoluyla gönderilen tüm mesajlar şifrelenir ve bir sunucuya kaydedilemez, ancak kendi kendini yok etme seçeneğiyle uçtan uca (P2P) bir konuşma kaydedilemez. Etkinleştirmek için Kişiler -> Yeni Gizli Sohbet’e gidin.

Neden WhatsApp?

Popülerlik ve Kullanıcı Veritabanı

Telegram, WhasApp’dan daha iyi birçok özelliğe sahiptir, yine de popülerlik ve kullanıcı veritabanı nedeniyle WhatsApp messenger’ı kullanır. WhatsApp’ın aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı vardır. Arkadaşlarınız ve akrabalarınız WhatsApp kullandığından, WhatsApp’a geçmek istemenizi sağlar. Diğer şeyler Telegram’ı bilmediğiniz veya size yeni geldiği ve WhatsApp’a bağlı kalmanızdır. Bununla birlikte, WhatsApp hala mevcut en iyi mesaj servisi arasındadır.

Sesli Arama

WhatsApp’a eklenen bir özellik, Telegram uygulamasında bulunmayan sesli aramadır. Telegram şu an için sesli aramayı desteklemiyor. WhatsApp ayrıca görüntülü arama özelliği mevcuttur.