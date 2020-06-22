YouTube Karanlık Mod Nasıl Açılır?

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YouTube’da Karanlık Mod Nasıl Açılır?

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Geçen yıl Mayıs ayında YouTube, masaüstü sitesi için Karanlık Modu yayınladı. Daha sonra bu yıl Mart ayında YouTube, mobil uygulamalar için Karanlık Mod’u da kullanıma sundu, ancak başlangıçta yalnızca iOS için mevcuttu. Bununla birlikte, bu ayın başlarında YouTube nihayet tüm Android kullanıcıları için YouTube Karanlık Mod başlattı. Android için YouTube’da Karanlık Modu nasıl açacağınızı anlatacağız.

Android için YouTube’da Karanlık Modu’nu açar açmaz uygulamanın tüm kullanıcı arayüzü öğeleri beyazdan siyaha döner. Ve siyah olan öğeler beyaza renk alır. Bununla birlikte, Android için YouTube’da Karanlık Modu açmanın faydaları nelerdir? Karanlık Modu’nun açılmasının öncelikle iki faydası vardır: Birincisi, YouTube uygulamasını düşük ışıkta veya geceleri tamamen karanlıkta kullanırken gözlerinizdeki zorluğu azaltır. İkincisi, AMOLED ekrana sahip cihazlarda pil tasarrufu yapmaya yardımcı olur. Tüm bunlar size iyi geliyorsa ve Android için YouTube’da Karanlık Modu nasıl açacağınızı bilmek istiyorsanız, o zaman nasıl yapacağınızı size gösterdiğimiz için okumaya devam edin.

YouTube Karanlık Mod

YouTube’da Karanlık Mod Nasıl Açılır?

1. Adım: YouTube’da Karanlık Modu açmak için YouTube uygulamasının sağ üst köşesindeki profil simgesine / avatarına, ardından ‘Ayarlar’a ve ardından‘ Genel’e dokunun.

2. Adım: Şimdi ‘Genel’ menüsünün altında, ‘Koyu tema’ adında bir seçenek ve hemen yanında bir geçiş düğmesi bulacaksınız. Android için YouTube’da Karanlık Modu’nu açmak için, ‘Karanlık tema’ seçeneğinin yanındaki bu geçiş düğmesine dokunmanız yeterlidir. Karanlık Mod açılacak ve uygulama boyunca karanlık bir tema uygulanacaktır.

Artık Karanlık Mod etkinleştirildikten sonra, YouTube uygulamasının tüm UI öğeleri beyazdan siyaha, siyah olanlar da beyaza dönüştürülecek. Bazı kullanıcı arabirimi öğeleri beyaz yerine siyahtan gri renk rengine değişebilir.

İşte bu kadar. Android için YouTube’da Karanlık Modu bu şekilde açabilirsiniz. Başlangıçta Karanlık Modu etkinleştirmenin faydalarından bahsetmiştik. Gözlerinizin zorlanmasını azaltmaya yardımcı olur ve ayrıca AMOLED ekrana sahipse akıllı telefonunuzun pilinin korunmasına yardımcı olur.

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