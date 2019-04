Geçtiğimiz haftalarda PUBG Mobile’nin yapımcısı Tencent, mobil oyunlar için geliştirmeler yapmak adına Razer ile ortaklık yapmıştır. PUBG Mobile oyununda artık Prime üyelik sistemi gelmektedir. Prime üyelik sistemi abonelikleri resmi olarak duyurulmuştur. PUBG Mobile Prime ve Prime Plus abonelikleri oyunculara günlük olarak bilinmeyen nakit indirimi ve savaş puanı kazandırarak eşya satın alma imkanı sunmaktadır.

PUBG Mobile Prime

PUBG Mobile, daha önce birkaç ülkeyle sınırlı olan Prime ve Prime Plus aboneliğinin tüm PUBG oyuncularına açık olacağını açıkladı. Prime ve Prime Plus abonelikleri, oyunculara günlük olarak Bilinmeyen Nakit indirimi bonusu ve Savaş Puanlı eşya satın alma imkanı sunuyor.

PUBG Mobile aboneliği, oyunculara oyun içi para toplama ve aylık bir ücret karşılığında yağma kasa alma şansı verir. Ana Abonelik, oyuncuların kısa bir süre için öğeleri satın almak için Savaş Noktaları para birimini kullanmalarına ve düzenli olarak kısa bir süre Bilinmeyen Nakit sağlamasına olanak tanır. Öte yandan, Prime Plus aboneliği ürünler için indirimler sunmaktadır. Plus aboneliği ile, oyuncular BP ile eşya satın almak ve daha fazla nakit ve savaş noktasına ait puanı toplamak için daha fazla fırsata sahip olmak adına Prime ve Prime Plus aboneliğe geçmektedirler.

Daha önce, PUBG Mobile, şirketin Nisan ayında piyasaya sürülecek olan bir abonelik modeli üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu arada, PUBG Mobile 0.11.5 güncellemesinin başlaması halen devam etmekte olup, şirket halihazırda 0.12.0 beta üzerinde çalışmaya başlamıştır. PUBG’nin 0.12.0 ile Darkest Night adlı yeni bir modunu açması bekleniyor. Bir sonraki güncelleme sıvı azot bombası, zombi ve zombi köpekleri, MugenSpace / Infinity adlı yeni bir menü bölümü de getirecektir.

0.11.5 güncellemesiyle PUBG, Tukshai adlı yeni bir araç olan G36C Rifle’ı tanıttı, şimdi daha önce yapamadıkları bölgeye girebilecek olan zombileri yeniledi, Erangel ve Miramar haritalarındaki Dinamik Hava Durumu ve “malzemeleri aldım” Mesaj çubuğunda standart bir seçenek olarak sizlere sunacaktır. PUBG Mobile Prime ve Prime Plus abonelikleri sayesinde bunların hepsine sahip olabilir ve oyunu daha keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Hala Abonelik almak için neyi bekliyorsunuz.