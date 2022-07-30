Snapchat karanlık mod nasıl yapılır bir hayli araştırılan detaylar arasında yerini almaya devam ediyor. Uygulama üzerinde karanlık modun daha iyi olması geceleri göz sağlıklarını korumak için daha çok tercih ediliyor. Bazı kullanıcılar hem daha estetik durması hem de sağlık açısından daha çok tercih edilmesinden ötürü karanlık mod en sevilen seçenekler arasında yerini almaya devam ediyor. Uygulama üzerinde genel olarak kamera ve görünüm ile ilgili olarak karanlık mod nasıl yapılır kısmı merak kazanıyor.

Snapchat Karanlık Mod Nasıl Yapılır?

Snapchat Karanlık Mod

Snapchat siyah tema olarakda bilinen karanlık mod yapmak için cihazların modellerine göre ayarlamak gerekir. Hem İOS hem de Android işletim sistemi olan cihazlarda rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Snapchat karanlık mod Xiaomi için belirli adımları uygulamak gerekirken Snapchat karanlık mod iPhone için de belirli adımlar öncelik olacak.

Karanlık mod seçenekleri ilk olarak İOS işletim sistemi olan cihazlara özgü olan bir özellik olarak öne çıksa bile ardından Android işletim sistemi olan cihazlar için de özellik eklendi. Telefonlar nasıl karanlık modlara rahat bir şekilde alınabiliyorsa sadece uygulamalara özel olarak karanlık mod alma seçenekleri de öne çıkacak.

Snapchat Siyah Tema

Snapchat üzerinde yapılan snapchat siyah tema seçenekleri kullanıcılar için üç farklı seçenek sunmaya devam ediyor. Bu seçenekler arasında sistemle eşleştir, her zaman açık, her zaman karanlık olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar kendi isteklerine göre rahat bir şekilde bu seçimleri yapabilecekler. Bir tanesini seçerek yapılan ayarlamalar kullanıcıların rahat etmesine olanak sunacak.

Snapchat siyah tema

Snapchat Karanlık Mod Ayarı

Snapchat karanlık mod ayarı için kullanıcıların aşağıda olan adımları uygulamaları da yeterli olacaktır. Bu süreç içerisinde;

Cihazlarda Snapchat uygulamalarına giriş yapılır. Sol üst kısımda yer alan avatar olarak gözlenen profillere tıklanır. Ayarlar kısmına geçiş yapılır. Ayarlar kısmında yer alan uygulama görünümü kısmına tıklanır. Sistemle eşleştir, her zaman açık ya da her zaman kapalı olan seçeneklerden kişiler kendi istedikleri bir seçeneği tercih ederler.

Bu kadar kısa sürede meydana gelir.