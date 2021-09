Sizlerde sosyal medyada sıklıkla karşınıza çıkan “Not Stonks” ve “Stonks” kelimelerinin ne anlama geldiğini merak etmiş olabilirsiniz? Sizler için bu yazımızda ”Stonks ne demek, not stonks ne demek, stonks memes nedir” sorularına cevap arayacağız.

Stonks Ne Demek?

Stonks ne demek sorusuna cevap vermeden önce, kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına “memes nedir?” sorusuna cevap arayacağız. Okunuş olarak “miim” olan bu kelimenin sosyal medyada bir film veya reklam sahnesinin aynı sahnenin görseliyle o sahnede kullanılan repliklerin farklı durumlarda tekrar edilerek kullanılmasıdır. Bu durum sosyal medyada popüler olduğundan dolayı sosyal medya kullanıcıların yaratıcılığı ile pek çok farklı görsel veya sahne çeşitli yazılarla İM (Internet Memes) denilen alanı oluşturmaktadır.

Stonks da bu İM’lerden bir tanesidir. Aslında stonks kelimesi İngilizce olarak “Stocks” kelimesinden gelmektedir. Borsa tablasının önünde duran bir karakter ile birlikte kullanılır ve yazı ile birlikte yukarı yönlü bir ok bulunur.

Burada Stonks bir kişinin aldığı ekonomik kararlardan sonra kâr elde edebilmesini anlatmak için kullanılmaktadır. Zamanla sosyal medyada popüler olan bu “meme” oluşturulduğu kalıbın dışarısına çıkan ve herhangi birisinin aldığı bir kararın olumlu sonuçlandığı zaman hemen hemen her durum için kullanılmaya başlamıştır.

Not Stonks Ne Demek?

Not Stonks kelimesi yukarıda tanıtılan Stonks kelimesinin olumsuz durumudur. Borsa tabelasının önünde duran karakterler ve zarar ettiğini ifade eden aşağı yönlü bir okla kullanılır. Not Stonks da popüler olası nedeniyle günümüzde sosyal medya sadece olumsuz ekonomik kararlar için değil hayatımızda olan bütün olumsuz kararlarımız sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu örnekler ile Not Stonks ne demek sorusuna cevap vermeye çalıştık.

Stonks Memes Nedir?

Stonks olumlu durumlar için kullanılan bir kelime olduğunu yukarıda belirtmiştik. Stonks Memes de olumlu durumlar için kullanılan resimler, capsler olarak kullanılır. Aşağıda birkaç stonks memes örnekleri verebiliriz.

Stonks Memes Örnekleri

Stonks memes yapabilmek için iki saat zaman harcarsınız ve sadece iki kişi iyi oy verir. Burada bir sistem bulunmaktadır yani güzel bir “not stonks” örneğidir. Babana 20 dolar verirsin sonra baban sana 25 dolar verir. Burada kişinin yaşadığı olayın sonucu kazançlı çıkacağı için sevinçlidir. Güzel bir stonks memes örneğidir.

