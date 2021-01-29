Taraftarımızı ve Camiamızı Fazlaca Seviyorum - Teknofeed.COM

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Taraftarımızı ve Camiamızı Fazlaca Seviyorum
Sporcularda Karbonhidratları Son Derece Önemli

Taraftarımızı ve Camiamızı Fazlaca Seviyorum

admin
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Taraftarımızı ve Camiamızı Fazlaca Seviyorum
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Şartlarının da mutlu bulunduğunu dile getiren Deniz Kadah’ın, “Burada fazlaca güzel günler geçirdim. Taraftarımızı ve camiamızı fazlaca seviyorum. Ümit ederim devam ederim” söylediği öğrenildi. Geçen de vaktim Antalyaspor’dan geçirme edilen 34 yaşındaki futbolcu, ilk senesinde 26 resmi maçta görev alıp 8 gol attı. Bu vaktim ise ligde 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 maç oynayan da Deniz 1 kez golu yaşayabildi. İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda tespit edilen Gencel, evlerinde çekilen konular onwin adresinde futbolcuların bu vakit zarfında doğru beslenmeleri gerektiğine ilgi çekti. Futbolcuların kas kütlelerini kaybetmemeleri amacıyla beslenmelerine son derece ilgi etmeleri icap ettiğini bildiren Gencel, “Beslenme sporcular amacıyla her devrede son derece lüzumlu olmalıdır.

Kulüp içeriğinde, düzgüsel lig vaktinde antrenmanlara özgü protokoller gerçekleştiriyoruz. Maç öncesi, maç günü ya da idmanlara özgü beslenmeler son derece farklılaşıyor. Menüler buna ideal olarak hazırlanıyor. Şu an sahip olunan şartlarda futbolcuların maç yoğunlukları yok ancak yine de daha düşük kalorilerde daha sistemli beslenmeleri, doğru besin gruplarını almaları futbolcular amacıyla son derece önemli” diye konuştu. Bu devre Omega 3’ün zenginliği son derece önemli. Futbolcuların beslenme saatleri amacıyla doğru bir düzey oturtmaları icap ettiğini dile getiren Gencel, “Sporcuların mutlaka saat düzenini oluşturmaları gerekiyor.

Site: https://onwin.me/

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.

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