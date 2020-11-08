WordPress Siteler İçin Amp Kurulumu

WordPress AMP, Google’ın geliştirdiği ve son dönemlerde oldukça popüler ve uzun ismi Accelerated Mobile Pages olan hızlandırılmış sayfa olarak nitelendirilir. Yani kısacası AMP ile sitelerinizi hızlandırıp kullanıcılara daha iyi bir sayfa deneyimi sunmuş olacaksınız. Peki WordPress AMP ile neler yapılabilir ve avantajları nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

AMP Nedir?

Sitelerinizi mobilde daha hızlı açılmasına olanak tanıyan eklenti ve yöntemdir. Yukarıda belirttiğimiz gibi mobil sayfalar için hızlandırılmış bir yazılım olan bu yöntem, web siteleri daha iyi bir kullanıcı deneyimine erişecek ve WordPress sitelerinizde hit artışı ortaya çıkacak. Genellikle mobil kullanıcıların en büyük sıkıntı çektiği konulardan birisi, web sitelere girildiğinde sayfaların yavaş ve geç açılması oluyor. Zengin içeriğe sahip olan web site sahipleri genel olarak bu durumdan etkileniyor ve sitelerinde ki ziyaretçilerini bir nevi kaçırıyor. Hal böyle olunca kullanıcıyı sitede tutmak için web site sahipleri de arayış içerisine giriyor. Bunun en güzel çözümlerinden bir tanesi.

AMP ile Siteleriniz Mobilde Daha Hızlı

AMP kurulumu ile sitelerinizi mobilde daha hızlı açılmasına olanak sağlayabilirsiniz. Kurulum sayesinde kullanıcılar mobilde sitenizi daha çok sevecek ve sitenin hemen çıkma oranı daha da azalacak. Yapılan araştırmalarda mobil kullanıcıları son 5 sene de müthiş bir artış yaşadı. Durumu göz önüne ele aldığımızda mobilden giren kullanıcı sayılarında da epey artış gözlemlenmekte. Mobil kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri de bilgiye hemen ve hızlı şekilde ulaşmak. Eeee böyle olunca da sitelerinizde hız çok önem arz etmekte. AMP kurulumu ile sizde web sitelerinize optimizasyon ve hız sağlayabilirsiniz.

Amp İçin Kullanılan Eklentiler Nelerdir?

Sizlere amp için kullanılan en güzel eklentileri listeliyoruz.

Better Amp

Classipress Amp

Amp For Amp

Video Amp

AMP için en güzel 4 eklenti yukarıda ki gibi. İçlerinden bizimde kullandığımız ve önerdiğimiz eklenti olan classipress amp son derece başarılı ve oldukça da kaliteli. Bu eklenti sayesinde web sitelerimizin hızlarında bir sorun yaşamamaktayız. Sizlerde bu eklentiyi kurarak, harika hız deneyimini yaşayabilirsiniz. Kullanıcı dostu olan eklenti ile sayfa hız geçişleri ve sayfa da kalma süreleri oldukça başarılı.