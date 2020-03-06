Yabancı Dizilerin Yeni Adresi: Diziizleyabanci.net - Teknofeed.COM

İnternet sitelerinden dizi ve film izleme keyfi pek çokları açısından vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Hele bir de diziizleyabanci.net tarzı tek parçada dizi izlenilebilecek platformlar mevcut iken bu haz tadından yenmez hale geliyor. Bu tarz sitelerde dizinin geçmiş bölümleri de yüklenmişse dizinin sürükleyiciliğine göre art arda birçok bölüm izlenebilmektedir. Görüntü kalitesi istenilen biçimde ayarlanılabilmekte, ekran modu istenilen şekilde seçilebilmekte, istenilen yapımda Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe gibi dillerde dublaj, uyumlu ve orijinal alt yazı seçenekleri de sunulmaktadır. Üstelik tüm bu hizmetler ziyaretçilere reklam izletilmeden ekrana gelmektedir.

Yalnızca internet platformlarında yer alan beğenisi dilden dile aktarılarak gelişen, takip etmekte izleyenlerin zorlandığı bir çok yeni yabancı dizi sitede yer almaktadır. Sitede yer alan bu yabancı dizilerde m720, 720p, m720p, m1080p, 1080p gibi görüntü seçenekleri bulunmaktadır. Bununla birlikte kullanıcılara Blu-Ray disc seçeneği de sunulmaktadır. Blu-Ray disc formatı ile birlikte yüksek çözünürlüklü film ve diziler tek bir diskte toplanabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde yüksek boyutlardaki videolar saklanabilmektedir. Blu-Ray diziler 1920*1080 görüntü kalitesiyle birlikte evlerde sinema havası oluşturmakta izleyici deneyimini bir seyir şölenine dönüştürmektedir. Dünyanın birçok yerinde Blu-Ray dizi izleme keyfi ücretli olarak sunulurken sitede bu eşsiz hizmetten ücretsiz olarak yararlanılabilmektedir. Dünyada tanınmış ve öne çıkmış pek çok dizi, film ve yapım diziizleyabanci.net sitesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. Dizi ve filmler birçok farklı şekilde ve türde kategorize edilmektedir. Örneğin;

En Çok İzlenen Yabancı Dizi ve Filmler

IMDb Puanı Yüksek Olan Dizi ve Filmler

Olmazsa Olmaz Dizi ve Filmler

Editör Seçimi Diziler ve Filmler

Beyin Yakan Filmler

Etkileyici Filmler

En İyi Korku Filmleri

En İyi Dövüş Filmleri

En Çok İzlenen Animeler

En Çok İzlenen Kore Dizileri dizi ve film derlemeleri başlığı altında yer alan opsiyonlardır

Sitede aksiyon, animasyon, belgesel, bilim kurgu, biyografi, dram, fantastik, gençlik, gerilim, gizem, Hint, komedi, Kore, korku, macera, müzik, psikolojik, romantik, savaş, spor, suç, tarih, Vahşi Batı gibi kategorilere ayrılmış türde birçok dizi ve film bulunmaktadır.