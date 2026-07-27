Dijital Çağda Halkla İlişkiler: PR Hâlâ Önemli mi?

Sosyal medyanın ve dijital reklamın bu kadar öne çıktığı bir dönemde, halkla ilişkilerin (PR) hâlâ gerekli olup olmadığını sorgulayanlar var. Oysa PR, biçim değiştirse de önemini koruyor. Reklam markanın kendi sesiyle konuşmasıdır; PR ise başkalarının marka hakkında konuşmasını sağlar. İkincisi, güven oluşturmada çok daha etkili.

İtibar, Kriz Anında Değerini Gösterir

Bir markanın itibarı, kriz anında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İyi yönetilen bir PR süreci, olumsuz bir haber ya da sosyal medya dalgası karşısında markayı koruyabiliyor. İtibar yıllarca inşa ediliyor ama kötü yönetilen bir kriz anında hızla zarar görebiliyor; bu yüzden proaktif bir iletişim planı, sonradan hasar kontrolü yapmaktan çok daha ekonomik.

Modern PR Sadece Basın Bülteni Değil

Bugün bir PR çalışması; dijital medyada görünürlük, sektör yayınlarında uzman içerikleri, influencer ve gazetecilerle ilişkiler, sosyal kanıt ve topluluk yönetimini de kapsıyor. Marka ile kitle arasındaki güven köprüsünü kuran her temas noktası bu işin parçası.

İşletmeler PR Desteğine Ne Zaman İhtiyaç Duyar?

Yeni bir ürün ya da hizmet lansmanında, yeni bir pazara girerken, yatırım süreçlerinde ya da bir kriz anında profesyonel destek fark yaratıyor. Bu dönemlerde deneyimli bir ekiple çalışmak, mesajın doğru kanaldan doğru tonda iletilmesini sağlıyor.

Doğru PR Ajansını Bulmak

Doğru PR ajansını seçerken geçmiş çalışmalara bakmak önemli. Ajansın daha önce hangi markalara hangi sonuçları sağladığını somut olarak gösterebilmesi gerekiyor. Sadece “görünürlük sağlarız” demek yeterli değil; bu görünürlüğün markaya nasıl bir değer kattığı ölçülebilir olmalı. Bu alanda doğru ekibi bulmak zaman alabiliyor. İşletmeleri alanında deneyimli PR ve iletişim ajanslarıyla buluşturan Edvido gibi platformlar, aynı ihtiyaç için birden fazla ajanstan teklif alıp karşılaştırma imkânı sunarak bu süreci kolaylaştırıyor.

Sonuç olarak PR, dijital çağda kaybolmadı; aksine kanalları çeşitlendi ve daha ölçülebilir hale geldi. Markasının uzun vadeli itibarını önemseyen her işletme için, iletişimi şansa bırakmamak hâlâ en akıllıca yol.