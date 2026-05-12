Anlaşmalı Boşanma Süreci ve Yasal Şartları

Aile mahkemelerinde en hızlı sonuçlanan dava türü olan anlaşmalı boşanma, tarafların evlilik birliğini sonlandırma konusunda her anlamda ortak bir irade göstermeleriyle gerçekleşir. Sürecin yıpratıcılığını en aza indiren bu yöntem, katı yasal şartlara tabidir. Türk Medeni Kanunu’nun aradığı bu şartların eksiksiz yerine getirilmesi, sürecin tek celsede tamamlanabilmesi için zorunludur. Tüm bu adımların hukuki normlara uygun şekilde atılması için güvenilir bir Mersin Avukatlık Bürosu ile koordineli çalışmak, işlemlerin hızla ve hatasız sonuçlanmasını sağlar.

Bir Yıllık Süre ve Ortak Başvuru Şartı



Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması kanuni bir zorunluluktur. Bir yılı doldurmamış evliliklerde taraflar anlaşsa dahi dava çekişmeli olarak görülmek zorundadır. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları ya da bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından koşulsuz kabul edilmesi gerekmektedir.

Protokolün Hazırlanması ve Önemi



Anlaşmalı boşanmanın kalbi, taraflarca hazırlanan “Boşanma Protokolü”dür. Bu protokolde; nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat ile ev eşyalarının paylaşımı gibi her bir detayın yoruma mahal vermeyecek açıklıkta düzenlenmesi gerekir. İleride yeni hukuki uyuşmazlıkların doğmaması için bu metnin, alanında uzman bir Mersin Anlaşmalı Boşanma Avukatı tarafından hazırlanması tarafların haklarını güvence altına alır.

Hakim Huzurunda İrade Beyanı



Sadece protokolün sunulması davanın sonuçlanması için yeterli değildir. Tarafların, duruşma günü mahkeme salonunda bizzat hazır bulunarak boşanma iradelerini ve protokoldeki şartları kabul ettiklerini hakime sözlü olarak beyan etmeleri zorunludur. Hakim, tarafların bu iradeyi özgürce açıkladığına kanaat getirdiğinde boşanmaya hükmeder.