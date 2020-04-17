Airpods 2 Kılıf Modelleri - Teknofeed.COM

Airpods 2. nesil için kılıf kullanmanız bazı avantaja sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu avantajlar;

Airpods’u kişiselleştirme

Airpods’u koruma

Airpods’u verimli kullanma ve kullanım ömrünü uzatma

Airpods 2 kılıf çeşitleri pek çok renk ve model seçeneğine sahip. Kullandığınız 2. nesil Airpods için tercih edeceğiniz kılıfla Airpods’u kişiselleştirmiş olursunuz. Çünkü Airpods standart özelliklerde üretilmekte. Siz, kullandığınız kılıf ile Airpods’u yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Aynı zamanda Airpods’u dışarıdan gelebilecek zarara karşı korumanız gerekir. Herhangi bir şekilde su temasından ya da darbe ve çarpmalardan Airpods’u korumak için kaliteli ve etkili bir kılıf kullanmanız yeterli olacaktır. Tercih ettiğiniz kılıf sayesinde Airpods’u daha verimli kullanmış olursunuz ve aynı zamanda Airpods kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

Airpods Kılıf Tercihi Nasıl Yapılır?

Kullandığınız ikinci nesil Airpods için kılıf seçimi yapmak istiyorsanız ve nasıl bir seçim yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Doğru site

Ürün araştırması

Fiyat karşılaştırması

Airpods kılıf seçimi yaparken mutlaka araştırma yapmalısınız. Kılıf satışında kalitesini ispatlamış bir site olan Kılıfland size bu konuda yardımcı olacaktır. Kılıfland ile sizlere sunulan kılıfları güvenle tercih edebilirsiniz. Ürün araştırması yaparak ürünler hakkında detaylı bilgi edinebilir, fiyat karşılaştırması ile doğru fiyata doğru ürünü satın alabilirsiniz. Peki, online satışta başarılı olan Kılıfland sizlere nasıl bir hizmet sunmakta?

Güvenilir alışveriş

Kısa sürede teslimat

Uygun fiyat

Kaliteli ürün

Kılıfland ile Farklı Modeller

Kılıfland ile sizlere pek çok kılıf seçeneği sunuluyor. Bu kılıflar uygun fiyat aralığına sahip. Çok daha uygun fiyatlarla sahip olacağınız kılıflar yüksek kaliteye sahip olduğu için uzun süreli kullanıma uygundur. Site üzerinden yapacağınız tüm alışverişler kısa süre içerisinde sizlere teslim edilir. Kılıfland, müşteri odaklı gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde %100 müşteri memnuniyeti sağlamayı başarıyor.

Site üzerinden yapılan tüm alışverişlerde müşteri bilgileri güvende tutuluyor. Siparişler özel paketlenerek müşteriye ulaştırılıyor. Eğer müşteri ürünü değiştirmek veya ürünü iade etmek isterse Kılıfland bununla hemen ilgileniyor ve müşterinin isteğini gerçekleştiriyor. Birçok avantajı müşteriye sunan Kılıfland sitesi sizin için en doğru tercihlerden olacaktır.

Airpods Kılıf Özellikleri

Kılıfland sitesinde sizlere sunulan birçok kılıf modeli bulunuyor. Airpods pro kılıf modellerini ve diğer kılıf modellerini buradan güvenle temin edebilirsiniz. Site üzerinde sizlere sunulan kılıf modelleri şu şekildedir;

Silikon kılıf modelleri

Deri görünümlü kılıf modelleri

Darbe önleyici kılıf modelleri

Site üzerinde bulunan üç kılıf modeli kendi arasında farklı renk çeşitliliğine sahip… Bu çeşitlilik arasından tercih edeceğiniz modelin rengini de kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Kılıfland sitesi üzerinden tercih edeceğiniz kılıfların özellikleri ise şu şekildedir;

Airpods pro kılıflar dışarıdan gelebilecek darbelere karşı Airpods’u korur.

Airpods pro kılıflar 1. nesil ve 2. nesil ile tam uyumludur.

Ürün farklı renk çeşitliliğine sahiptir ve kolay kullanılabilir.

Airpods kılıfları ise 1. nesil ve 2. nesil ile uyumludur.

Airpods kılıflar dışarıdan gelebilecek herhangi bir hasara karşı Airpods’u korur.

Airpods kılıflar farklı renk çeşitliliğine sahiptir, ürünün fit bir görünümü vardır ve rahat kullanım sağlar.

Airpods ve Airpods pro kılıflarının ön kısmında şarj göstergesi vardır.

Kaliteli, güvenilir ve kullanışlı olan kılıflar ile Airpods’u daha rahat kullanabilirsiniz. Ücretsiz kargo ile adresinize gönderilecek olan bu ürünler kendi kutusunda ve özel paketi ile sizlere ulaştırılır. Site üzerinden istediğiniz kılıf modelini rahatlıkla bulabilir, uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Kılıfland tüm güvencesiyle 7/24 aktif bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.