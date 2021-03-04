Android Telefonunuzda Oyun Performansını Nasıl Artırırsınız?

Oyunlarınızın daha da sorunsuz çalışmasını sağlamak için Android telefonunuzdaki bazı seçenekleri değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunlar, yapılması kolay bazı değişikliklerdir ve Android için bu oyun optimizasyonu ipuçlarının çoğu için kök erişimine bile ihtiyacınız yoktur. Android telefonunuzu daha oyun dostu hale getirmenin en iyi yollarından bazılarına bir göz atalım.

Ekran Yenileme Hızını Değiştirin

Ekran yenileme hızı ne kadar yüksekse, çok daha yumuşak animasyonlarla oyunlarınızdan o kadar iyi görsellik elde edersiniz. Samsung ve OnePlus gibi amiral gemisi modelleri de dahil olmak üzere birçok Android cihaz, ekran yenileme hızınızı değiştirmenize olanak tanır. Bunu, telefonunuzun sunduğu en yüksek değerle değiştirirseniz, oyunlarınızın görsellerini büyük ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu özelliği destekleyen telefonlarda (tüm telefonlarda bulunmaz), yenileme hızını şu şekilde artırabilirsiniz;

Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını başlatın ve Ekran’a dokunun.

Ortaya çıkan ekranda Gelişmiş’i seçin.

Yenileme hızı’na dokunun.

Ekranınızdaki seçeneklerden mümkün olan en yüksek yenileme oranını seçin.

Hızlı İnternet Bağlantısına Geçin

Android telefonunuzda çevrimiçi oyunlar oynarsanız, internet bağlantınızın hızı oyun performansınızı etkiler. Bunun nedeni, oyunlarınızın sürekli olarak veri gönderip alması gerektiğidir. İnternet bağlantınız zayıfsa, bu veri aktarımı daha uzun sürer. Buna karşılık, oyun deneyiminiz bozulur.

Bu nedenle, çevrimiçi oyunlarınızın çevrimdışı oyunlarınız kadar sorunsuz ve gecikmesiz oynandığından emin olmak için oyunlarınızı oynarken hızlı bir internet bağlantısı kullanmayı düşünün. Yeterince hızlı olan herhangi bir bağlantıyı kullanabilirsiniz. Özellikle 5G’ye erişiminiz varsa, bir Wi-Fi bağlantısı veya hatta bir mobil veri bağlantısı olabilir.

Önemsiz Öğeleri Telefonunuzdan Kaldırın

Telefonunuzda ne kadar çok dosya depolarsanız, telefonunuz o kadar yavaşlar. Artık kullanmak istemediğiniz herhangi bir dosyayı telefonunuza kaydettiyseniz, telefonunuzun performansını artırmak için bu dosyalardan kurtulmalısınız. Bu gelişmiş performans, oyun seanslarınızı olumlu yönde etkileyecektir.

Android telefonunuz birçok kaynaktan gereksiz içerik toplar. Kaldırdığınız uygulamalardan arta kalanlar, eski medya dosyaları ve kullanılmayan belgelerin tümü bu önemsiz şeyin bir parçasıdır. Kullanılmayan dosyaları bulmak ve bunları telefondan güvenle silmek için pek çok Android telefonda yerleşik bir özelliği kullanabilirsiniz. Bu özelliği nasıl bulacağınız ve kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır;

Telefonunuzdaki Ayarlar’a erişin ve Depolama’ya dokunun.

Yer Aç düğmesine dokunun.

Artık kullanmadığınız öğeleri seçin ve sağ alttaki Yer Aç’a dokunun.

Bir önceki yazımız olan Android'de Silinmiş Dosyalar Nasıl Kurtarılır? başlıklı makalemizde android silinen dosyaları geri getirme, android silinen dosyaları kurtarma ve android silinmiş dosyaları geri getirme hakkında bilgiler verilmektedir.