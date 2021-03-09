Android ve MAC Arasında Dosya Aktarımı

Windows işletim sisteminden farklı olarak macOS, kullanıcıların Android akıllı telefonların dosya sistemine yerel olarak göz atmasına izin vermez. Bu nedenle, Mac kullanıcıları Android ve macOS arasında dosya aktarımı için genellikle üçüncü taraf seçeneklerine güveniyor.

Mac kullanıcısıysanız ve Android ile macOS arasında dosya aktarmanın yollarını arıyorsanız, doğru makaleyi okuyorsunuz. Bu makalede, Android ve macOS arasında kolaylıkla dosya aktarımı yardımcı olacak bazı kolay yöntemleri paylaşacağız.

Android ve MAC Arasında Dosya Aktarmanın En İyi Yöntemleri

İnternette dosya aktarım sürecini çok daha kolay hale getiren birçok yazılım bulunmaktadır. Ancak bu yazımızda, dosyalarınızı Mac ve Android cihazlar arasında taşımanızı sağlayacak çalışma yöntemlerini paylaştık. Öyleyse, kontrol edelim.

Android Dosya Aktarım Aracı

Google, MAC bilgisayarınız ve Android arasında dosyalara göz atmanıza ve aktarmanıza izin veren kendi dosya aktarım aracına sahiptir. Aracın kullanımı tamamen ücretsizdir ve işini oldukça iyi yapar. Şu an itibariyle, Android’in dosya aktarım aracı , Android’in MAC’daki dosyasını keşfetmenin en hızlı ve en sorunsuz yolu gibi görünüyor. Ücretsiz aracı Mac’inize yüklemeniz ve Android cihazınızı takmanız yeterlidir. Dosya aktarım aracı, dosyaları cihazlar arasında aktarabileceğiniz bir pencere göstermek için bağlı cihazı otomatik olarak algılayacaktır.

Handshaker

Bu uygulamayı kullanarak, dosyaları USB kablosuyla Mac ve Android cihazlar arasında kolayca aktarabilirsiniz. Handshaker’ı Mac ve Android arasında dosya aktarmak üzere kullanmak için aşağıda verilen basit adımlardan bazılarını izleyin.

Hanshaker’ı Mac’e kurun ve ardından orada başlatın. Android’i USB kablosuyla Mac’e bağlayın.

Android uygulaması Android cihazınıza yüklenecek, Android’inizi Mac’e yeniden bağlayacak ve Uygulamadaki tüm dosyalarınızı ve klasörlerinizi görebileceksiniz.

Dosyaların aktarımı, kolay kopyala-yapıştır veya sürükle bırak seçenekleriyle yapılabilir.

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