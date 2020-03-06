Instagram Hesap Dondurma ve Kalıcı Olarak Silme 2020 - Teknofeed.COM

Instagram Hesap Dondurma ve Kalıcı Olarak Silme 2020
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1 milyarı aşkın kullanıcısıyla hizmet veren ve en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden olan Instagram, Türkiye’de de oldukça fazla kullanıcıya sahip. Diğer taraftan son dönemde en çok yapılan aramalardan biri de Instagram hesap dondurma nasıl yapılır oluyor. Biz de bu yazımızda sizlere hem hesap dondurmayı hem de Instagram geçici hesap dondurmayı ele aldık.
İşte 2020 Instagram Hesap Dondurma Yöntemleri
Instagram hesap dondurma ve kalıcı Instagram hesabı silme konusunda birkaç farklı yöntem var. Şimdi bunlara bakalım.
Instagram Dondurma Nasıl Yapılır?
Instagram Hesap Dondurma 2020
Instagram hesabınızı mobil uygulamadan kapatamazsınız. Bu nedenle ya mobil tarayıcı üzerinden kapatmalısınız ya da bir bilgisayar kullanarak kapatmalısınız. Instagram.com adresine giriş yapınız.
Daha sonra sağ üst kısımda yer alan profil simgesine tıklayınız ve Profili Düzenle seçeneğiyle devam ediniz.
Açılan ekranda aşağıya inin. Sağ altta yer alan hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayınız.
Instagram burada sizden “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna cevap isteyecektir. Açılır ekrandan bir seçim yapınız ve devam ediniz. Sonrasında şifrenizi girmeniz gerekir.