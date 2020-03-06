Instagram Hesap Dondurma ve Kalıcı Olarak Silme 2020 - Teknofeed.COM

1 milyarı aşkın kullanıcısıyla hizmet veren ve en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden olan Instagram, Türkiye’de de oldukça fazla kullanıcıya sahip. Diğer taraftan son dönemde en çok yapılan aramalardan biri de Instagram hesap dondurma nasıl yapılır oluyor. Biz de bu yazımızda sizlere hem hesap dondurmayı hem de Instagram geçici hesap dondurmayı ele aldık.

İşte 2020 Instagram Hesap Dondurma Yöntemleri

Instagram hesap dondurma ve kalıcı Instagram hesabı silme konusunda birkaç farklı yöntem var. Şimdi bunlara bakalım.

Instagram Dondurma Nasıl Yapılır?

Instagram hesabınızı mobil uygulamadan kapatamazsınız. Bu nedenle ya mobil tarayıcı üzerinden kapatmalısınız ya da bir bilgisayar kullanarak kapatmalısınız. Instagram.com adresine giriş yapınız. Daha sonra sağ üst kısımda yer alan profil simgesine tıklayınız ve Profili Düzenle seçeneğiyle devam ediniz. Açılan ekranda aşağıya inin. Sağ altta yer alan hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayınız. Instagram burada sizden “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna cevap isteyecektir. Açılır ekrandan bir seçim yapınız ve devam ediniz. Sonrasında şifrenizi girmeniz gerekir.

Instagram geçici olarak kapatma linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Kalıcı Instagram Silme Nasıl Yapılır?

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek istiyorsanız aşağıda yer alan linke tıklayınız. Açılan ekrandan “Hesabını neden siliyorsun?” sorusunun cevabını seçiniz ve devamında şifrenizi giriniz. Ardından Hesabımı kalıcı olarak sil seçeneğine tıklayın.

Kalıcı Instagram silme linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Not: Başka birinin hesabını şifresi olmadan silemezsiniz.

Instagram Verilerini İndirme

Instagram hesabınızı kalıcı olarak sildiğinizde verilerinizi alamazsınız. Bu nedenle hesabınızı silmeden önce verilerinizi indirmelisiniz. Bunun için;