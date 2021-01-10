WhatsApp Resimleri ve Videoları Galeriden Nasıl Gizlenir?

Birçoğunuz resimler, videolar, sesler ve diğer dosyalar gibi dosyalar içeren WhatsApp mesajları alıyorsunuz. Telefon galerisine her zaman göz atmak isteyenler olabilir. WhatsApp resimleri ve videolarını galerinizde bulursanız ve meraklı gözlerden kurtarmak isterseniz, bunları dosyaları silmeden galeriden gizleyebilirsiniz.

WhatsApp Görüntüleri Galeriden Nasıl Gizlenir?

Bu işlem için yerleşik dosya yöneticisi veya ES Dosya Gezgini gibi üçüncü taraf dosya yönetici uygulamalarını açın, dahili depolamaya dokunun, WhatsApp’a dokunun ve Medya klasörüne girin.

Dosya Yöneticisi -> Dahili Depolama -> WhatsApp -> Medya’ya gidin.

Medya klasörüne giriş yaptıktan sonra, gizlemek istediğiniz klasörü yeniden adlandırın. bir noktayla başlayarak yeniden adlandırdığınızdan emin olun. Galeriden gizlemek için “WhatsApp Resimleri” klasörünün başına bir nokta koyabilirsiniz. Bir nokta eklediğinizde, sistem medya dosyalarını o klasörden taramaz ve sonrasında Galeri’den gizlemektedir. Diğer klasörler için de işe yarar, sadece başlangıca bir nokta koyun. WhatsApp videolarını Galerinizden gizlemek için, aynı şey diğer klasörlerle de çalışmaktadır. WhatsApp Videos klasörünü seçin. WhatsApp Durum fotoğraflarını ve videolarını akıllı telefonunuza da kaydedebileceğinizi biliyor musunuz?

Bu yöntem kolaydır, ancak bu numara ile bulduğumuz şey, yeniden adlandırın sonrasında WhatsApp’ta yeni görüntüler aldığınızda, WhatsApp aynı adı taşıyan bir klasör oluşturarak sizin için karmaşık hale getirecek, çünkü artık iki WhatsApp Görüntüsü ile uğraşmanız gerekiyor.

Sorunu çözmek için, klasörleri bozmayacak bir dosyanın kopyalanmasını gerektiren başka bir yöntem daha var. Tek yapmanız gereken, .nomedia dosyasını WhatsApp Görseller dizinindeki Gönderilen klasöründen kopyalamaktır. Tüm dosya yöneticileri boş bir dosya oluşturmamaktadır. .Nomedia dosyası ile, klasörün içindeki dosyalar taranmasını devre dışı bırakmaktadır.

Bir önceki yazımız olan WhatsApp Grup Gizlilik Özelliği Nasıl Kullanılır? başlıklı makalemizde whatsapp grup gizlilik ve whatsapp grup gizlilik ayarları hakkında bilgiler verilmektedir.