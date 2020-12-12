Facebook’u karanlık modda mı yoksa geceleri Mac veya Windows PC’nizde mi kullanıyorsunuz? Facebook uygulamasını akıllı telefonunuzda karanlık modda kullanıyor olabilirsiniz, ancak karanlık modu web sürümünde, yani facebook.com bir tarayıcıda kullanmayı denediniz mi? Neyse ki, yeni Facebook kullanıcı arayüzü Karanlık modu destekliyor ve Facebook.com’daki haberleri ve diğer sayfalara göz atmak için bunu kullanabilirsiniz.

Karanlık mod bugünlerde popüler hale geldi, şimdi Facebook’un web sürümü de karanlık modu destekliyor. Karanlık mod etkinleştirildiğinde, arayüz kararır ve Facebook.com’a karanlık bir temada gözleriniz için daha iyi ve karanlık bir ortamda görüntülemek için daha iyi göz atabilirsiniz. Bir tarayıcıda Facebook.com’da karanlık modu nasıl açacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Facebook.com’da Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?

Herhangi bir tarayıcıda https://facebook.com adresini ziyaret edin – Chrome, Firefox veya Safari hangisini kullanıyor olursanız olun.

Şimdi sağ üst köşede, açılır menüyü açmak için aşağı oka tıklayın.

Görüntü tercihlerini seçin ve Koyu modu seçin, buradan açın.

Görüntü tercihlerini görmüyorsanız, Facebook web’in eski sürümünü kullanıyor olabilirsiniz, yeni Facebook’a geç açılır menüsünün altındaki seçeneği belirleyerek yeni arayüze geçin. Facebook profiliniz artık yenilenmiş bir arayüz kullanacak.

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