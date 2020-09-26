Apple Watch Telefon Görüşmesi Nasıl Yapılır? İşte Detaylar!

Apple Watch’unuzda mesajları kontrol etmek, aramalara katılmak, uygulama bildirimlerini görüntülemek, kalp atış hızını okumak, fitness aktivitelerini izlemek, müzik dinlemek istemenize şaşmamalı, Apple Watch bunu kolaylıkla yapıyor. Apple Watch’unuz da arama yapabilir ve bu yazıda Apple Watch telefon görüşmesi nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

Apple Watch’ta Telefon Görüşmeleri Nasıl Yapılır?

Apple Watch telefon görüşmesi yapmak için doğrudan Siri’ye sorabilirsiniz. Siri’den birini aramasını isteyin, “Kişiyi ara veya” Numarayı çevir “veya” Kişi FaceTime sesini ara “gibi komutları söyleyin. Örneğin, Call Sam veya “Call Sam FaceTime sesini”. Alternatif olarak, Kişiler uygulamasını kullanabilir ve arama yapabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapacağınızı adımlar şekilde aktarıyoruz.

Apple Watch’unuzda menüden Telefon uygulamasını açın.

Kişiler’e dokunun, ardından aşağı kaydırmak için Digital Crown’u çevirin.

Aramak istediğiniz kişiyi seçin ve ardından telefon düğmesine dokunun.

FaceTime sesli araması başlatmak için FaceTime Audio düğmesine dokunun veya arama yapmak için bir telefon numarasına dokunun. Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Digital Crown’u kullanın.

Bu, Apple Watch’ta arama yapmanın en kolay yoludur. Daha fazla Apple Watch yazısı mı istiyorsunuz? E-postaları nasıl okundu veya okunmadı olarak işaretleyeceğinizi ve iPhone veya iPad kullanarak müziği Apple Watch ile nasıl eşzamanlayacağınızı öğrenin. Ayrıca akıllı telefonlar, Windows ve Mac için yazılar, öğreticilere, ipuçlarına, püf noktalarına ve gizli özelliklere göz atın. En son teknoloji haberleri, akıllı telefonlar ve gadget’lar hakkında güncellemeler almak için bizi sosyal medya profillerimizde takip edin.