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ASUS ROG Gaming Telefon Özellikleri ve Fiyatı

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda duyurulan oyuncular için özel olarak üretilen Asus Rog Phone duyurulmuştu. Cihaz için gün geçtikçe yeni detaylar gelmeye devam ediyor, fakat fiyat konusunda biraz yüksek olacak gibi gözüküyor, işte detaylar...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Yaklaşık 2 ay önce oyuncular için özel olarak tasarlanan Asus ROG telefonu duyurulmuş ve özellikleri de şekillenmeye başlamıştı. 6 inç dev AMOLED ekranı ile 90 hz gibi günümüz monitörlerinde bile olmayan yenileme hızını kullanıcılarına sunacak olan Asus ROG Phone fiyatı konusunda biraz detaylar gelmeye başladı. Son günlerde yükselen döviz kurları nedeniyle ülkemizde ki teknoloji severler için oldukça üzücü olacak bu haberin gelin detaylarına göz atalım.

İşte harika özellikleri ile; Asus ROG Oyuncu Telefonu

  • 6 inç Full HD+ AMOLED ekran
  • 90 Hz yenileme hızı ve 1ms tepkime süresi
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
  • İşlemci overlock edilebilir halde ve 2.96 hz gibi hızlara çıkabilmekte.
  • 8 GB Ram
  • 128 GB dahili hafıza ve MicroSD kart desteği
  • 12 ve 8 MP çift arka kamera desteği ile harika fotoğraflar çekebileceksiniz.
  • 8 MP Öz çekim kamerası
  • 4.000 mAh değerinde dev batarya
  • RGB ışıklandırma sistemi ve parmak izi okuyucu,
  • Quick Charge 4.0 desteği
  • 3 adet USB-C girişi ve 3,5mm kulaklık girişi mevcut.

Tüm bu harika özelliklerin yanı sıra, bu cihaz oyun oynama zamanlarında oldukça ısınacağı için hele ki overclock edildiği zaman fazlasıyla ısınacak, işte bunun için Asus firması telefonun yanında birde soğutma aparatı vermekte. Yanında verilen ekstre eklentiler sadece soğutucu ile ibaret olmayacak. İkinci bir 6 inç ekran ve harici bir batarya sistemi olacağı konusunda detaylarda mevcut. Bu özelliklere de bakıldığında ve Asus ROG telefonunun yanında verilen aksesuarlara baktığımızda, resmen masaüstü PC gibi kullanabilmemize olanak tanıyacağını söyleyebiliriz.

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Asus ROG Gaming Telefonu Fiyatı

Finlandiya ülkesi üzerinde faaliyet gösteren Telia operatör firması tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Asus Rog Phone cihazının fiyatı 999 avro gibi bir fiyat ile satışa çıkarılacağı yönünde. Ürün beraberinde gelecek olan aksesuarlarla birlikte bu fiyat daha da yukarılara çıkabilir, hele ki ülkemize geldiği takdirde minimum 10.000 TL gibi bir rakam söz konusu olabilir.

Telefonun yanında hediye verilecek !

Tüm bu harika özellikler ve üzücü fiyatından sonra ufak bir sevindirici haber vermek lazım; Asus ROG Phone cihazını satın alanlar için Asus ROG Delta kulaklık’ta yanında hediye olarak verilecek, teselli etmek için sizce yeterli gelir mi ? 🙂 Şuan için ne zaman ve nerelerde satışa çıkacağı konusunda bilgiler söz konusu değil, ilerleyen günlerde bu konularda bir bilgi ulaşır ise sizlerle paylaşabiliriz.

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