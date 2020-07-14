Badenoch + Clark Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Teknofeed.COM

Badenoch + Clark (B+C), 40’tan fazla ofisiyle 11 farklı ülkede yer almaktadır. Bu ülkeler; Birleşik Krallık, Norveç, İsveç, Hollanda, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İtalya ve Türkiye’dir.

Badenoch + Clark, orta ve üst düzey konumdaki profesyonellere 1978’den beri doğru bağlantıları kurmaları için rehberlik ediyor. B+C, yeni bakış açısı ve cesur hedefleriyle orta ve üst konumdaki yöneticilerin işe alım pazarında lider olmak için çalışıyor.

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Daha ileri gitmek için yardımcı olur

Özel olarak orta üstü ve üst düzey yönetici pazarında çalışan Badenoch + Clark’ın, pazardaki konumu ve dünyanın en iyi iş verenleriyle olan ilişkileri, adaylara rekabet avantajı sağlıyor. Şirket, dünyanın en tanınmış organizasyonlarının çoğunda tercih edilen tedarikçi statüsüne sahiptir.

İşe alımın iç yüzüne ışık tutar

Eğitimli danışmanlarımızın uluslararası bağlantıları sayesinde Badenoch + Clark, işe alım müdürlerine, profesyonellere ve yöneticilere yönelik çözümler sunuyor. B+C, işe alım için gelişmiş araçlar oluşturarak, benzersiz, uzmanlaşmış ve yenilikçi bir hizmet için uluslararası iş dünyasında en iyi adayları seçer ve yerleştirir.

Doğru kişileri bulur

Badenoch + Clark adayları, güvenilir kariyer danışmanlarıyla çalışabilmenin faydalarını görürler. Danışmanlar, küresel bir işverenin erişimi ve ilişkileri ile dürüst ve kişiye uygun geri bildirimler sunarken, değerli bağlantılar kurmaya ve başarılı kariyer gelişimine yardımcı olan kişisel, yerel ve dikkatli bir yaklaşım benimserler.

İşe alımda fark yaratır

Şirketlerin lider arayış biçimleri değişti. B+C, 21. Yüzyılın belirsizliklerini yeni fırsatlara çevirmek için aday ve işletmelerle yakından çalışıyor.

B+C, iş dünyasındaki güçlü rekabet sebebiyle en iyi adayların çoğu zaman kısa sürede aday grubundan çıktığını farkında. Bu sebeple B+C, ilişkileri her şeyin üzerinde tutar ve bu şekilde kurar.

Badenoch + Clark, iç görü ve sezgiyi en önemli işletme araçları olarak görür ve değişimi, refah için bir araç olarak kabul eder.

Yakın ilişkilere her şeyden daha fazla inanan bir şirkettir.

Badenoch + Clark, hem işletmelere hem adaylara kişiye özel danışmanlık sunar.

B+C’nin hizmetleri, kişiye özel şekilde oluşturulur ve müşterilerle de kendi işletmeleri, ekipleri ve işe alım müdürü olarak kendilerine en uygun olacak işe alım sürecini tanımlamak için çalışır.

B+C Ne Gibi Hizmetler Veriyor?



Seçme ve Yerleştirme Hizmeti

Kalıcı yerleştirme B+C’nin, müşterilerin kendi şirketleri için en iyi uzun vadeli yeteneği belirlemelerine, çekmelerine ve işe almalarına yardımcı olacak özel yaklaşımıdır. B+C, yetenekli ve uzmanlaşmış ekipler kurmak için önde gelen şirketlerle ortak çalışarak tüm süreçle ilgilenir: ilk aday ve müşteri görüşmelerinden, yerleştirme ve yerleşme sonrasındaki süreç ile ilgileniyor.



Danışmanlık

B+C, anlık zorluklardan karmaşık projelere kadar her şeyin sorumluluğunu alır; insan ve kaynaklarla ilgilenip, işletmelerin kendi temel işlerine odaklanmasını sağlarlar. Ayrıca danışmanlar, işletmelerin gerçekten iyi danışmanlık aldıklarından emin olmak için mevcut danışmanlık taahhütlerini yeniden değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

İşe alım sürecinde dış kaynak kullanımı

İşe alım süreci dış kaynak kullanımıyla, Badenoch + Clark tüm işe alım sürecini yönetebilir. İnsan kaynakları departmanınızı yavaş ilerleyen organizasyonel değişimlere ihtiyaç duymadan genişletir.



Değerlendirme

B+C’nin pazara özgü değerlendirmesi işletmelere adayların karakteri, duruşu ve davranışları hakkında iç görü verir. Titiz seçim yaklaşımı ve nitelikli psikometrik değerlendirmelerle B+C, işletmelerin sadece doğru adaylarla buluşmasını garantiler. Ayrıca, adayın üst düzey yöneticilik ve liderlik pozisyonlarına uygunluğu hakkında dengeli ve detaylı bilgi almalarını sağlar.

Globalde Hizmet Verdiği Alanlar

Badenoch + Clark’ın global olarak aşağıdaki alanlarda hizmet verir;

Muhasebe & Finans,

Bankacılık & Finansal Servisler,

Mühendislik, Sağlık,

İnsan Kaynakları,

Hukuk,

Tedarik,

Satış & Pazarlama.

Muhasebe & Finans

Badenoch + Clark ekibi, sektördeki çeşitli rollere uygun beceri ve tercihlere sahip, istekli, yetenekli ve tecrübeli muhasebe ve finans uzmanlarını bulur.

B+C danışmanları, işletmelerin detaylı bir araştırmasını yapar ve sektörün konseptine nasıl uyum sağladığını inceler. Halka açık şirketler, finans kurumları, devlet daireleri, hayır kurumları ve yeni nesil start-up şirketlerinin mevcut müşteri tabanıyla işletmeler B+C uzmanlığını deneyimleyecek.



Bu sektördeki alanlar; Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Finansal Kontrolör, CFO, Denetim, Vergi & Hazine ve Mevzuat Muhasebesi.

Bankacılık & Finansal Hizmetler

Becerikli adaylar için Bankacılık ve Finansal Hizmetler alanında çok ciddi bir rekabet var. Büyük yatırım bankaları ve varlık yöneticilerinden sigorta şirketleri ve butik riskten korunma fonlarına kadar, B+C’nin danışmanları, kuruluşların sürekli olarak en iyi yeteneklerle iletişime geçmelerini ve onların devamlılığını garantiler.

Nitelikli ve deneyimli Bankacılık ve Finansal Hizmetler profesyonellerinden oluşan kapsamlı veri tabanını danışma anlayışı ile birleştiren B+C binlerce kuruluşa değer kattı.

B+C’nin bu sektörde işe alım yaptığı alanlar; Risk Yönetimi, Finans, Operasyon, Ön Büro ve Uyum Birimi. Sektörler; Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık, Özel Bankacılık, Perakende Bankacılık, Varlık Yönetimi, Merkezi Bankacılık ve koruma fonu.

Mühendislik

Badenoch Clark ekibi, son derece rekabetçi bir pazarda Mühendislik alanında yetenekli liderler bulma konusunda uzmanlaşmıştır, aynı zamanda trendleri ve değişimleri sürekli olarak izlerler.

B+C’nin bu alanda işe alım yaptığı roller; Elektrik & Elektronik, Enerji, Çevre, Mekanik, Havacılık, Kimya, Petrol ve İnşaat sektörleridir.

Sağlık ve Yaşam Birimi

Sağlık sektöründeki uzmanlar kimlerle çalıştıkları hakkında seçicidirler ve eğitimlidirler. İşletmelerde açık liderlik pozisyonu olduğunda kültürel uyumu, doğal yeteneği ve güvenilir tecrübeyi bulmak gerçekten zordur.

B+C, Avrupa’da önde gelen kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarıyla ortaklık konusunda deneyimini kanıtlamıştır. Devam eden eğitimleri, araştırmaları ve çok disiplinli geçmişleriyle, B+C’nin danışmanları lider yeteneklerle bire bir seviyede bağlantı kurabilir.

Bu sektördeki alanlar; Program Yöneticisi, Klinik Pratisyen, Ürün Müdürü, Medikal Müdür ve Sağlık Profesyonelleri.

İnsan kaynakları

Doğru insan kaynakları uzmanı işletmenizi değiştirebilir. Farklı ve üst düzey profesyonellere erişimle, B+C’nin uzman İK işe alım danışmanları, işletmelerin büyümesine yardımcı olacak doğru yöneticileri bulur.

Badenoch + Clark’ın yaklaşımının merkezinde iyi ilişkiler kurmak vardır – sadece iş odaklı ilişkiler yerine uzun vadeli ortaklıklara odaklanır. İşletmeleri ve başarısındaki İK uzmanının rolünü anlamak için çalışır.

Bu sektördeki alanlar; İK Başkanı, CHRO, Tazminat & Kazanç, İK İşletme Ortağı, Personel İlişkileri & İlkeler, Yetenek & Organizasyonel Geliştirme

Hukuk

Badenoch + Clark’ın ekipleri, hukuk alanındaki en iyi adayları bulma konusunda uzmandır – kurum içi özel uygulama ve kamu sektörü pozisyonları için her düzeyde avukat istihdam eder.

B+C’nin ekipleri, eski avukatlardan ve sektörde uzman kişilerden oluşmaktadır. Böylece, işletmelerin içinde faaliyet gösterdiği pazarı çok iyi bilerek buna göre stratejik tavsiyeler sunar.

Bu sektördeki roller; Hukuk Müşaviri, Yasal Başkan, Ortak, Avukat Asistanı Başkanı, Yasal Ortak ve Yasal Proje Yöneticisi.

Tedarik Zinciri ve Lojistik

Alanında en iyi tedarik zinciri uzmanını bulmak birçok işletme için zorlu bir süreçtir. Alanında uzman bir ekip ve profesyonel ağıyla, B+C çözüme sahip.

B+C’nin işe alım yaptığı alanlar; Stratejik Alım Yönetimi, Tedarik Başkanı, Alım Uzmanı,

Tedarik Zinciri Yöneticisi, Proje Alım Yönetimi ve Alıcı, Lojistik ve Operasyon Yöneticisi, COO.

Satış ve Pazarlama

Badenoch + Clark, nitelikli, tecrübeli ve yetenekli satış ve pazarlama liderlerini bulma alanında lider olarak bilinir.

Pazarlamadaki alanlar; Dijital Başkanı, Etkileşim Yöneticisi, Dijital Pazarlama Yöneticisi, Halkla İlişkiler Yöneticisi, İletişim, Dizayn ve Markalaştırma.

Satıştaki alanlar; Teknik Satış, Satış Başkanı, Satış Yöneticisi, Strateji Danışmanı, Satış Direktörü ve Uluslararası Satış.

Badenoch + Clark’ta İşe Alım

İşe Alım Döngüsü, Badenoch + Clark’taki tüm danışmanlara verilen eğitim yoluyla, adayların müşterilerle eşleştirilmesinde en iyi sonuçları elde etmek için yapılandırılmış bir yaklaşımın alındığı tutarlı bir işe alım metodolojisi yaratır.

Sürecin kontrolünü sağlamak amacıyla işe alım sürecinde yer alan her adımı ayrıntılı olarak açıklar ve B+C’nin bu süreçteki yanlış adımları azaltmasını sağlar.

B+C, işe alım döngüsünü her işe alım sürecinin tabanı olarak kullanarak, değerlendirme gibi ek filtreleme tekniklerini dahil etmek için bu yaklaşımı uygun şekilde uyarlayabilir.