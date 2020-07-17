WhatsApp kullanıcıları her gün milyonlarca arama yapıyor ve platform video ve sesli aramalar için grup araması sunuyor. Grup araması yapmak için, önce bire bir video veya sesli arama yapmanız ve ardından katılımcı eklemeniz gerekir.

WhatsApp grup arama özelliği, korona virüs karantina durumu sırasında her zamankinden daha fazla kullanılıyor. Video ve sesli aramaları, özellikle grup olanları kolaylaştırmak için, WhatsApp grup video sınırını artırdı. Böylece insanlar COVID-19 kilitleme sırasında bağlı kalabilirler. Video / ses grubu çağrı sınırının iki katı olan güncellenmiş WhatsApp artık Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir.

WhatsApp Grup Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Ana ekrandan WhatsApp’ı açın. Aramalar sekmesine gidin. Sağ alt köşedeki çevirici simgesini seçin. İlk katılımcıyı seçin ve sesli veya görüntülü arama yapmak için çevirici / video simgelerini kullanın. Bire bir görüşme içinde, sağ üst köşedeki katılımcı ekle düğmesine dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz ikinci katılımcıyı seçin ve ardından Ekle düğmesine basın.

Görüşmeye daha fazla katılımcı eklemek için beşinci ve altıncı adımları izleyin; aynı anda en fazla sekiz kişi ekleyebilirsiniz. WhatsApp dünya çapında 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor ve hizmet özellikle 300 milyondan fazla kullanıcısı olan Hindistan gibi ülkelerde popüler. Grup araması, iç mekanlarda etkili bir şekilde kapatıldığınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurmanın harika bir yoludur ve WhatsApp bunu çok kolay hale getirir.