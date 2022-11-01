Linkedin şirket hesabı açma işlemleri firmanızı bu eşsiz platformda temsil etmenize imkan sağlar. Birbirinden işlevsel sayfalar sayesinde Linkedin kullanıcıları işletmeniz, ürünleriniz, hizmetleriniz ve makalarınıza ek olarak iş fırsatlarınıza dair de bilgi elde ederler.

Linkedin Şirket Hesabı Açma – 2022

Linkedin şirket hesabı açma işlemlerine başlamadan önce Linkedin hesabınızın olması lazım. Sayfa oluştma işlemleri şuan sadece masaüstü sürümde mevcuttur. Bunun için uygulamanız gereken adımlar şunlardır.

Öncelikle platformun ana sayfasının sağ üst kısmında bulunan ”İş” simgesine basın.

Ardından sayfayı aşağıya kaydırın ve ”Şirket sayfası oluştur” butonuna tıklayın.

Sayfa türü seçin. Bunlar; Şirket, Vitrin sayfası ve Eğitim kurumu olarak karşınıza çıkacaktır.

Profil ayrıntılarınıza şirket ve kurum bilgilerinizi girin.

Firmanız adına bu sayfayla ilgili işlem gerçekleştirmeye yetkili olduğunuzu onaylayın.

Son olarak ”Sayfa oluştur” sekmesine tıklayın. İşlemleriniz tamamlanmıştır.

NOT: Eğer kırmızı bir hata mesajı alırsanız sayfa oluşturmayla ilgili sorun giderme ipuçlarını inceleyebilirsiniz.

Linkedin Şirket Hesabı Açma (Uygulamalı)

Platformun resmi web sayfasında paylaşılan Linkedin şirket hesabı açma işlemlerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Linkedin Hesabı Neden Kısıtlanır?

Son zamanlarda Linkedin şirket hesabı açma konusunun yanında Linkedin hesabı neden kısıtlanır sorusu da merak edilmeye başlandı. Hesap kısıtlamaları, her sosyal medya platformunda karşılaşılan bir durum olup uygunsuz davranışlar nedeniyle kullanıcı hesabının sınırlandırılmasını kapsar. Üyelerin topluluk politikalarına uygun şekilde davranmaması ve içerik türlerinin de yanlış olması hesabın kısıtlanmasına neden olmaktadır. Linkedin hesabı neden kısıtlanır tamamen kullanıcının uygulamayı kullanma biçimine göre alınan bir önlemdir.

Linkedln her zaman üyelerine öncelik veren bir kurum olduğundan üyelerin talepleri ön planda tutulmaktadır. Üyelere daha faydalı olabilmek ve üretkenliği artırabilmek adına linkedln uygulaması günden güne kendini geliştirmeye ve değiştirmeye devam etmektedir. Uygunsuz olduğundan emin olunan tartışmalar ya da içerikler için de Profesyonel Topluluk Politikaları yürürlüğe konmuştur.

Bu politikalar üyeler için tasarlanmış olup kullanıcıların kılavuzu niteliğindedir. Yani kullanıcılar bu uygulama içerisinde ne yapıp ne yapmayacağını ve kuralların neler olduğunu bilebileceklerdir. Ayrıca uygulamanın amacını bu uygulamadan nasıl faydalanılacağını da görmelerini sağlamaktadır. Kullanıcıların çevrimiçi hizmetleri nasıl kullanması gerektiğini de göstermektedir. Bu yüzden kullanıcılara kolaylık olması sebebiyle linkedin hesabı yapılmaması gerekenler olarak liste oluşturulmuştur.

Bu listenin açık ve net şekilde açıklanması kullanıcıların aydınlatılması açısından önemlidir. Burada belirtilen durumların aksine bir davranış sergilendiğinde linkedln hesabınız kısıtlanabilir ve hatta hesabınız kaldırılabilmektedir. Bunun yanında kullanıcının içerikleri de engellenip kaldırılabilmektedir. Tüm bunlar çerçevesinde kullanıcının da gerçek kimliklerini kullanması ve doğru bilgiler iletmeleri zorunlu olmuştur.

Kullanıcının belirtilen politikaları ihlal etme derecesine bağlı olarak hesap süresiz olarak da kısıtlanabilir veya tamamen kaldırılabilir. Asıl önemli soru olan ve merak edilen linkedin hesabı neden kısıtlanır olduğu için ortaya çıkmaması gereken durum ve davranışlardır. Ve bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Hesaptan fazla sayıda sayfa görüntülenmiş olması

Hesap profilindeki kullanıcı adının kullanıcı anlaşmasını ihlal ediyor olması

Hesapta uygunsuz ve yasa dışı içeriklerin paylaşılması

Hesapta önceden de rahatsızlık veren davranışlar olması

Hesap güvenliğinin ihlal edilmiş olma şüphesi

Fazla sayıda arkadaş isteği ya da davetiye

Belirlenen sayısının üstünde fazla bağlantı istekleri olması yani profesyonel çevrelerini genişletmek için kotayı aşmak.

Tüm bunlar linkedin hesap güvenliği açısından tehdit oluşturmakta olup bunlardan herhangi birinin saptanmış olduğu hesabın kısıtlanması mümkündür. Ancak hesabınız kısıtlandığında bu işlemin hatalı ve yanlış olduğu düşüncesindeyseniz kesinlikle itiraz edebilir ve iletişime geçebilirsiniz. İtiraz ettikten sonra hesabınız incelenecek olup hesabınız kontrol edilecektir. Siz de bu aşamada hesabınıza girebilir ve size iletilen mesajları uygulayabilirsiniz.

Linkedin Ne İşe Yarar?

Linkedin Ne İşe Yarar?

Linkedin iyi ilişkilerin kurulması yolunda gizlilik politikasına sahip olan bir uygulamadır. Bu nedenle kullanıcıların hem başka bir kullanıcının gizliliğini hem de uygulamanın gizliliğini tehlikeye düşürecek bir şey yapmadığı takdirde hesabının kısıtlanması mümkün değildir. Burada en önemli husus ise linkedln hesabı nasıl kısıtlanmaz? Sorusuna cevap verecek olan maddelerin sıralanmasıdır.

Gizlilik politikasına ve kullanım koşullarına saygı gösterdiğiniz takdirde hesabınızla alakalı sorun yaşamazsınız.

Kullanıcı hesabınızla ilgili güvenilir ve gerçek bilgiler paylaşmalısınız.

Hesabı oluşturan kişinin sadece gerçek adı kullanması gerekmektedir.

Uygulamayı diğer kullanıcıya zarar vermeden kullanmalısınız.

Linkedin hesabınızı kullanırken belirlenen bu kurallara uyduğunuz takdirde hesabınızla ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız. Özgürce ve politikalara dikkat ederek kullanmanız halinde hesabınız hem kısıtlanmaz hem de kapanmaz. Aksi takdirde hem hesabınız tehlikeye düşer hem de tamamen kapatılabilir.

Linkedin yapılması ve yapılmaması gerekenler göz önünde bulundurularak kullanıldığı zaman sizlere en ufak bir sorun yaşatmamaktadır. Bu kuralların aksine davranışlar olduğu durumda linkedin hesabı neden kısıtlanır sorusunun çözümünü aramanız gerekebilir.

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