WhatsApp, bulunan durum özelliği ile kullanıcılar, WhatsApp arkadaşlarıyla 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan fotoğraf ve videoları paylaşabiliyor. Müzik konseri gibi bir yerdeyseniz ve deneyiminizi arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız bu aslında yararlıdır.

WhatsApp sohbetleri gibi WhatsApp Durumu da uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınmıştır, bu da bilgileri yalnızca gönderenin ve alıcının görebileceği anlamına gelir. Kişisel veya grup sohbetlerinde arkadaşlarınızla paylaşılan fotoğrafların, videoların ve diğer belgelerin aksine, WhatsApp Durumunda paylaşılan fotoğraf ve videoların akıllı telefonunuza kaydedilemeyeceğini söyledik. Elbette, ekran kaydediciyi kullanarak her zaman bir fotoğrafın anlık görüntüsünü alabilir veya videoyu kaydedebilirsiniz. Arkadaşınızın Durumunda paylaşılan videoları ve fotoğrafları kaydetme nedeni herkes için farklı olabilir. Havalı, eğlenceli veya bilgilendirici bir şeyse, bunu aileniz v e arkadaşlarınızla daha fazla paylaşmak isteyebilirsiniz. Peki, bu size benziyorsa, bu makalede akıllı telefonunuza WhatsApp Durum fotoğraflarını ve videolarını nasıl kaydedeceğinizi göstereceğiz.

WhatsApp Durum Fotoğrafları Ve Videoları Telefonunuza Nasıl Kaydedilir?

Adım: Her şeyden önce, bir dosya yöneticisi uygulamasına ihtiyacınız olacak. Zaten akıllı telefonumuzda olduğu için “Dosya Yöneticisi (Dosya aktarımı)” adlı birini kullandık. Buradan indirebilirsiniz. Adım: Şimdi Dosya Yöneticisi uygulamasını açın ve ekranın sol üst köşesinde bulunan hamburger simgesine (üç yatay çizgi) ve ardından “Ayarlar” a dokunun. Adım: Ayarlar menüsünün altında, “Gizli Dosyaları Göster” yazan bir seçenek göreceksiniz. Zaten seçilmemişse, hemen yanındaki onay kutusuna dokunun ve kutunun içinde mavi renkli bir onay işareti göreceksiniz. Adım: Şimdi Dosya Yöneticisinin ana ekranına geri dönün ve “Cihaz” a dokunun. Artık akıllı telefonunuzda farklı uygulamalar ve oyunlar tarafından oluşturulan tüm klasörleri görebilirsiniz. Aşağı kaydırmaya devam edin ve ardından “WhatsApp” adlı klasöre dokunun.

WhatsApp klasörünün altında, Medya>. Durumlar’a gidin. .Statuses klasörü genellikle görünmeyen gizli bir klasördür. Adım 2 ve 3’ü gerçekleştirmenizi istememizin bir nedeni. Bu, altında arkadaşlarınızın tüm WhatsApp Durum fotoğraflarını ve videolarını bulacağınız .Statuses klasörü. Ancak, bu klasörde yalnızca WhatsApp’tan görüntülediğiniz fotoğrafların ve videoların görüneceğini unutmayın. Ayrıca, 24 saat yayınlandıktan sonra bu klasörden otomatik olarak kaybolacaklar.

WhatsApp Durum fotoğrafını veya videosunu akıllı telefonunuza kaydetmek için, herhangi bir fotoğraf veya videoyu seçmeniz, ‘Kopyala’ya dokunmanız ve ardından farklı bir konumda oluşturulmuş bir klasöre yapıştırmanız yeterlidir ve işte telefonunuzda olacaktır.

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