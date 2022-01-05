CRM Programı Nedir?

CRM kısaltması, İngilizce Customer Relationship Management kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir. CRM terimi, günümüz dünyasında, çoğunlukla müşteri ilişkilerinde başarılı yönetim ihtiyaçlarını giderebilmek amacı ile geliştirilmiş olan yazılımların çözümlerini tanımlarken kullanılır. Geliştirilen CRM çözümleri, genellikle en iyi, en kârlı, en pratik ve en verimli yönetim şekli isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. CRM çözümleri, tüm müşteri işlemlerinin tek kaynakta kaydedilmesi ve bunun yanında da satış sürecinin de takip edilebilir olması ile oldukça cazip bir üründür. Kuruluşlara, daha iyi iletişim ve müşteri hizmeti yönetimi sağlar. CRM çözümleri, satış organizasyonları ve satış miktarlarını arttırma konusunda da destek sunar.

CRM Ne İşe Yarar?

CRM çözümleri, müşterileriyle kurulan ilk iletişimden başlayarak, bu etkileşim tamamen sonlanana kadar tüm etkileşim aşamalarının kolay bir biçimde takip edilmesi adına birden fazla özellik sunar. Şirket yöneticileri ya da kurumlar, CRM çözümlerini yapacak oldukları satış organizasyonlarını yönetmek ya da satış performanslarının ne kadar verimli olduğunu ölçmek adına kullanırlar.

Satış ekipleri ise CRM çözümlerini müşterileri için teklifler hazırlamak, siparişleri takip etmek, satış arşivlerine ulaşmak ya da tüm bilgileri kayıt altına almak istedikleri zamanlarda kullanırlar.

CRM çözümleri, tüm şirket çalışanlarının müşteriler ile nasıl iletişim kurdukları, hangi ürünleri sattıkları, ne zaman sattıkları ve daha fazlasının görülmesini sağlar. Şirketler, CRM çözümleri ile birlikte belli bir düzen dahilinde kaydedilen bilgiler sayesinde pratik bir şekilde çalışanlarının ihtiyacı olan bilgilere ulaşabilmelerini sağlarlar. CRM programı kullanan bir şirkete ait müşteri, şirket ofisini aradığı zaman müşteri ile iletişim kuracak olan kişi müşteriyi tanımıyor olsa bile, CRM çözümleri sayesinde kolay ve pratik yoldan kayıtlara ulaşır ve müşteri hizmeti kaldığı yerden devam eder. Sonrasında müşterinin talepleri de şirketin diğer çalışanlarının görebileceği şekilde CRM’e kaydedilir.

Belirtildiği üzere CRM programları, şirket ve kuruluşlar için oldukça fazla niteliğe sahiptir. Şirketlerin ve kuruluşların daha kaliteli hizmetler verebilmesi sonucunda da kalıcılaşmalarında rol oynar. Tüm bu anlatılanlar ışığında, CRM programı almanız tavsiye edilir. Bu doğrultuda Logo Yazılım’ın sunduğu CRM programı ürünlerini inceleyebilirsiniz.