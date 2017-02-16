Düşük Sistem Özellikleri İsteyen Ücretsiz PUBG Lite Çıktı

Dünyanın en sevilen hayatta kalma oyunu olan PUBG'yi eğer sistem özellikleriniz yetmediği için oynayamıyorsanız bu haber tam size göre. İşte düşük sistem özellikleri isteyen PUBG Lite nihayet yayında.

En İyi Mobil Oyun Ödüllü: Pubg Lite

PUBG, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Battle Royale oyunlarından biridir. Mobil platformların da en popüler oyunları arasında yer alan PUBG, 2018 yılı Kasım ayında oldukça güçlü rakipler olan Fortnite ve Pokemon Quest gibi adaylara karşı yarıştı ve yılın en iyi mobil oyun ödülünü aldı. Tencent Games, PUBG’nin Lite versiyonunu düşük performanslı cihazlarda da bu oyunun oynanabilmesi için geliştirdi. Bu lite sürümlerinin oldukça başarılı olduğunu gören yapımcı firma, geçtiğimiz günlerde PC platformu içinde düşük sistem özellikleri isteyen PUBG Lite oyununu daha düşük grafik kalitesinde tamamen ücretsiz olarak yayınladı.

PUBG Lite PC için Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Bilgisayarının sistem gereksinimleri PUBG oyunu için yeterli olmayan ve oyun satış fiyatı pahalı olanlar da oynayabilsin diye, PUBG’nin yeni sürümü ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunun bu yeni ve ücretsiz sürümü olan Lite versiyonun da ilk olarak sadece orijinal Erangel ve Miramar haritası bulunmaktadır. Tek başına, çift ve ekiple oynama seçenekleri de bulunmaktadır. Ücretsiz olan bu versiyonda silah ve karakterlerde bir değişim gözlenmemiş fakat 100 kişilik oyunlar yerine 40 kişilik oyunlar olmaktadır. Ayrıca haritalar 8×8 kilometre yerine artık 2×2 kilometre olarak tasarlanmış ve ses kalitesi de ana sürüme göre biraz daha düşük olacağı belirtilmiş.

PUBG’nin ücretsiz olarak yayınlanan Lite sürümü, ilk olarak Tayland’da test aşamasında olduğunu belirtmek gerek. Oyuna yalnızca Tayland üzerinden erişmek mümkündür. Türkiye’deki oyun severler şimdilik oyuna erişim sağlayamıyorlar. Ancak VPN kullanarak bu oyunu sizde indirip deneyimleyebilirsiniz.

Sistem gereksinimleri normal PUBG’ye göre oldukça düşük olan Lite sürümü için sistem gereksinimleri şöyledir:

PUBG Lite Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: İntel Core i3 2.4 GHz

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 4 GB

PUBG Lite Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: İntel Core i5 2.8 GHz

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 4 GB

PUBG Lite Bilgisayara İndirme Nasıl Yapılır?

Düşük donanımlı bilgisayarlar için tasarlanan PUBG Lite sürümü şimdilik yalnızca Tayland’lı oyuncuların kullanımına açık olsa da, geliştirici firma yakında diğer ülkelerde de piyasaya süreceğini açıkladı. Türkiye’den oyunun bu sürümünü erkenden denemek isteyenlerin VPN kullanması gerekiyor. VPN aracılığı ile Tayland sunucularına giriş yapıldıktan sonra PUBG Lite ile oyuna giriş yapılabiliyor.

PUBG Lite ile PUBG Mobil Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tüm oyun severlerin bilgisayarlarında rahatlıkla oynayabilmesi için geliştirilen oyunun kalitesi ana sürümünden biraz farklı olsa da oyuncularını yine de memnun edecektir.

PUBG’nin ücretsiz ve düşük donanımlı versiyonundaki en büyük fark, oyuncu sayısıdır. Ana sürümünde 100 kişiye kadar oyuncu sınırı olan oyunun yeni sürümünde ise bu sayı 40 ile sınırlandırıldığı görülmektedir.

Harita boyutları 8×8 kilometreden 2×2 kilometreye düşürülmüştür.

Dokulandırma detayları da düşürülmüştür.

Düşük donanımlı cihazlarda akıcı olarak oynanması için modeller daha az ayrıntı ile yeniden tasarlanmıştır.

PUBG Lite PC için görüntü farklarına hemen aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

PUBG Lite Erangel Haritası

Erangel haritası, PUBG oyununun tanıtılan ilk haritasıdır. Erangel, Karadeniz bölgesinde bulunan kurgusal bir adanın haritasıdır. Askeri işgal ile birlikte yerel halk üzerinde kullanılan kimyasal deneyler sonrasında, halk direniş haretine geçti ve adanın terk edilmesine yol açan bir savaş başladığından haritada batık şehir, nükleer enerji santrali, bataklık, dağlık alanlar ve daha birçok alan bulunmaktadır.

PUBG Lite Oyun Modu Nasıldır?

Oyun, tek kişilik, çift kişilik ve ekip squad şeklinde olmak üzere 3 şekilde oynanabilmektedir. Ayrıca oyunda TPP modu bulunmaktadır. Bu modda oyuncu, birinci şahıs perspektif modundan yani karakterin gözlerinden görüyormuş gibi oyunu oynayabiliyor. Şimdiden sizlere bol eğlenceler diliyoruz 🙂