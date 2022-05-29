Fotoğraftan Fiş Okuma Özelliği Logo İşbaşı’nda

Alışveriş işlemlerinin sonucunda alıcının satın aldığı mallara dair bilgilerin satıcı tarafından alıcıya bildirilmesi gerekir. Bu bilgilendirme ‘fiş’ adı verilen belgelerle sağlanır. Fişlerde alıcının satın aldığı ürünün adedi, fiyatı ve vergilendirilme oranları yer alır. Alıcı taraf bu sayede yaptığı satın alımları toplu ve detaylı bir şekilde görebilir. İşletme ve firmalar için de bu geçerlidir. İşletme elindeki bir fişi işletmesinin genel gelir-gider tablosuna kaydedebilir. Bu sayede işletme gider kalemlerinden birisi olan alışverişleri daha detaylı kayıt altına alabilir ve inceleyebilir.

Fiş Okuma Özelliği ile Gelir Gider Takibi

İşletmelerin fişlerini kendi finansal tablolarına kayıt edebilmesi için, fişteki her bir unsuru teker teker yazmaları gerekir. İşletme ve satıcıların büyük bir bölümü bu işlemleri Excel ya da bir defter yardımıyla halleder. Günümüzde işletme ve satıcılar tarafından kullanılan muhasebe yazılımlarında fotoğraftan fiş okuma özelliği bulunur. Bu özellik yazılımların altyapısı sayesinde fotoğraftaki yazıların dijital ortama aktarılması ile mümkün olur.

Logo İşbaşı sayesinde işletmeler ya da satıcılar bir fişin fotoğrafını çekebilir ve böylece fişleri muhasebe programı olan Logo İşbaşı’na aktarabilir. Cep telefonundan kullanımı destekleyen bir muhasebe programı kullanan firmalar fişlerini cep telefonunun kamerasından da tarayabilir ve muhasebe programına aktarabilir.

Yapay Zeka Destekli Fiş Okuma Özelliği

Logo İşbaşı’nda bulunan fotoğraftan fiş okuma özelliği günümüzde hem işletmelere hem de işletmelerin birlikte çalıştığı mali müşavirlere zaman tasarrufu yaratır. Okutulan fiş yazılım tarafından algılanır ve fişin üzerinde yer alan yazılar, rakamlar dijital ortamda dönüştürülür. Bu sayede işletme ya da firmaların bütün fişlerin girişini teker teker yapması gerekmez. Fotoğraftan fiş okuma özelliği sayesinde kullanıcılar fişlerinin üzerinde yer alan bilgileri Excel’e ya da bir deftere yazmasına gerek kalmaz. Bu özelliğe sahip olan muhasebe yazılımları fişteki bilgileri otomatik olarak kaydeder.

Fotoğraftan Fiş Okuma Özelliği Avantajları

Fotoğraftan fiş okuma özelliğinin birçok avantajı bulunur. Kolaylık sağlaması nedeniyle günümüzde birçok işletme ya da firma fotoğraftan fiş okuma özelliğine sahip olan muhasebe yazılımları kullanır. Fotoğraftan fiş okuma özelliğinin avantajlarından bazıları şu şekildedir:

Fişin üzerinde yer alan bilgilerin el ile girilmesi gerekmez. Yazılım otomatik olarak bilgileri algılar ve kaydeder. Böylece zamandan tasarruf sağlanmış olur.

Üzerindeki yazıları silikleşmiş ya da rengi solmuş fişler dahi yapay zeka desteği ile tamamlanır ve dijital ortama aktarılır.

El ile girişi yapılan fişlerde rakamlarda ya da yazılarda hata yapılabilir. Fotoğraftan fiş okuma özelliği olan muhasebe yazılımları hata yapmadan bilgileri kaydedebilir.

Logo İşbaşı Sayesinde Fotoğraftan Fiş Okuma Uygulaması Sizinle

Alım-satım işlemleriniz sonrasında tahsilat ve yapılan ödeme gibi işletmenizin en temel nakit akışını takip etmek için Logo İşbaşı bünyesindeki gelir gider programı uygulamasını deneyebilirsiniz. Bir nevî borç alacak programı da sayılan bu akıllı muhasebe programı sayesinde ne zaman, kime ve ne kadar ödeme yapıldığını hemen görüntüleyebilir, dilerseniz giderlerinize özel kategoriler ekleyerek takip işlemlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Hatta tanımladığınız banka hesabınıza nakit giriş çıkışını da dilediğiniz her yerden takip edebilirsiniz. www.isbasi.com adresinden saniyeler içinde ücretsiz üye olarak 14 günlük deneme üyeliğinizi başlatabilirsiniz.