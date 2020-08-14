Google Chrome Web Sitesi Engelleme Yöntemi 2020

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Google Chrome’da Web Siteleri Nasıl Engellenir?

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Sosyal medyaya bağımlı olan veya belki de çok sayıda çevrimiçi video içeriği yayınlayan biriyseniz, bu web sitelerini engellemek bağımlılığınızdan kurtulmak için iyi bir fikir olacaktır. Google Chrome, web sitesini engellemenize olanak tanıyan dahili bir özelliğe sahip olmasa da, Chrome Web Mağazası’nda bulunan uzantılar işi bitirir. Peki Google Chrome web sitesi engelleme yöntemi nasıl yapılır?

Blok Site – Chrome için Web Sitesi Engelleyici, web sitelerini engellemek için popüler olan uzantılardan biridir. Ayrıca, çeşitli web sitesi kategorilerine sahip olan ve kullanıcılar, ziyaret etmek istemediklerini engellemeyi seçebilecekleri bir kategoriler bölümü içerir. Bu yöntem Chromebook, Mac ve Windows 10 dahil tüm Windows İşletim Sistemlerinde çalışır. Okumaya başlamadan önce, bu uzantıyı chrome tarayıcınıza yüklediğinizden emin olun. İşte Google Chrome web sitesi engelleme yöntemi;

Google Chrome Web Sitesi Engelleme

1. Adım: Block Site – Website Blocker for Chrome uzantısını indirin ve yükleyin.

2. Adım: Uzantı, Chrome tarayıcınıza yüklendikten sonra, üzerine tıklayın ve web sitelerine erişmek isteyen izne izin verin.

3. Adım: Engellemek istediğiniz kategorileri seçin. Bunun ücretsiz sürümü yalnızca Yetişkinlere Yönelik Web Sitesi kategorilerini engellemenize izin verir, ancak diğer özelliklere erişmek istiyorsanız yükseltme yapabilirsiniz.

4. Adım: Bir web sitesini tek tek engellemek için web sitesini ziyaret edin ve uzantıya tıklayın.

5. Adım: “Bu web sitesini engelle” tıkladığınızda uzantı işi sizin için halledecek ve web sitesini kalıcı olarak engelleyecektir.

Sonra ne olacağını merak ediyor musunuz? Engellenen web sitenizi bir sonraki ziyaretinizde, uzantı etkinleştirilir ve size geri dönmenizi veya başka bir şeye odaklanmanızı söyleyen bir mesaj verir.

google chrome web sitesi engelleme

Engellenen Web Sitelerinizin Engelini Nasıl Kaldırabilirsiniz?

1. Adım: Uzantınıza tıklayın ve uzantı ayarlarına gidin.

2. Adım: Engellenen web siteleri listesinden, engelleme listesinden kaldırmak için kırmızı “-” işaretine tıklayın. Hepsi bu kadar, web sitesini engelleme listesinden kaldıracaktır.

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