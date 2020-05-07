Huawei MatePad Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu - Teknofeed.COM

Huawei’nin birkaç ay önce duyurmuş olduğu tableti MatePad Pro, Türkiye üzerinden resmi olarak satışa sunuldu. Sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile dikkat çeken tabletin kullanıcıları, Google servislerinden yararlanamayacaklar.

Çin kökenli teknoloji firması Huawei, yaklaşık olarak beş ay önce düzenlenmiş olan bir tanıtım etkinliğinde yeni tableti MatePad Pro modelini duyurdu. Tanıtıldığı günden bugüne teknik özellikleri ve tatmin edici kullanıcı deneyimi ile oldukça fazla konuşulan tabletin ses getiren farklı bir durumu ise Google servislerinden mahrum oluşuydu. Tablet piyasasında oldukça konuşulan bu model artık Türkiye üzerinden resmi olarak satışa sunuldu.

Huawei MatePad Pro Özellikleri

Huawei’nin yeni tableti MatePad Pro, 10,8 inç büyüklüğünde ve 2K QHD özelliğine sahip tatmin edici bir ekranı ile geliyor. Oldukça stabil bir şekilde çalışan tablet, arka planda Kirin 990 işlemciye ve 6 GB RAM özelliklerine sahip durumda. Huawei, bu tablet modelinde kullanıcılara 128 GB depolama alanı sunmakta. Çinli teknoloji firması Huawei, daha önce hiçbir tablet modelinde karşılaşmadığımız bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Tabletin ekranında bir adet kamera deliği bulunuyor. Ön tarafta bulunan bu kamera 8 MP çözünürlük kalitesine sahip durumda. Cihazın arka kısmında ise 13 MP kaliteye sahip olan iki adet kamera yer alıyor.

Huawei MatePad Pro, meşhur işletim sistemi Android 10 tabanlı EMUI 10 ara yüzüne sahip işletim sistemi ile birlikte geliyor. Her ne kadar Android işletim sistemine sahip olsa da tablette Google servislerinin kullanılamayacağını özellikle belirtelim. Kullanıcıların oldukça memnun kaldıkları bir diğer donanım özelliği ise tabletin sahip olduğu 7250 mAh kapasitedeki batarya oluyor. Bu kapasitedeki bir batarya ve sahip olunan işletim sistemi ara yüzü ile birlikte tablet, tatmin edici bir kullanım süresi sağlıyor. Tabletimiz, ses alanında Samsung’un yan şirketi olan “Harman Kardon” destekli bir ses sistemi ile karşımıza çıkıyor. Tabletin sahip olduğu ses sistemi de, bir diğer kullanıcı memnuniyetinin fazla olduğu alan olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca tablette kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, harici klavye ve M-Pen desteği sunulmuş durumda.

Huawei MatePad Pro Fiyatı

Huawei firması, Türkiye’de kısa bir süre önce çevrimiçi satın alım için internet sitesini aktif hale getirmişti. Yeni tablet modeli MatePad Pro da bu internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Şuanda tableti satın almak isteyen kullanıcılar ilginç bir kampanya ile karşı karşıya kalacaklar. Huawei, ürünün Türkiye’ye girişi adına düzenlediği kampanya da harici klavye ve M-Pen ürünlerini, tabletin yanında satın alım için, ürün başına sadece 1 TL üzerinden sağlayacak. Ürünün şuanda kısa süreli kampanya fiyatı ise 4.299 TL olarak belirlenmiş durumda. Huawei tarafından yapılan açıklamada, kampanya bittikten sonra ürünün 5.997 TL olarak satışına devam edileceği bildirildi. Ürünü satın almak istiyorsanız, elinizi biraz çabuk tutmanızda fayda var. Ayrıca üstün özellikler ile donatılmış olan bu tableti ciddi bir şekilde satın almayı düşünen kullanıcılara, beklentilerini karşılamama ihtimaline karşın Google servislerinin kullanılmadığını da tekrarda belirtmek istiyorum.