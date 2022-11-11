Son zamanlarda sosyal medya meraklıları tarafından Instagram kaybolan mesaj modu nasıl kapatılır sorusu çok sık gelmeye başladı. Herkesin bildiği üzere Instagram DM mesajlaşma bölümüne kaybolan mesaj sistemi getirildi. Bu özelliği kullanıp kullanmamak ise tamamen kullanıcıların tercihine bırakıldı. Instagram kaybolan mesaj modu açıksa ve kapatmayı düşünüyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Instagram uygulamasında her gün 100 milyon + fotoğraf ve video paylaşılıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcı en yarım saat bu platformda vakit geçiriyor. Instagram, her geçen gün geliştiği ve yeni özellikler eklendiği için ayak uydurmak zor olabiliyor. Kaybolan mesaj modu da son dönemlerin popüler özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu modu kapatıp açmak ise son derece basit.

Instagram kaybolan mesaj modu nasıl kapatılır sorusu için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

İlk olarak Instagram DM kutunuzu açın.

Kaybolan mesaj özelliğinin açık olduğu sohbete basın.

Karşınıza çıkan sohbet ekranını aşağıdan yukarıya doğru kaydırın.

Yukarıdaki adımlarda göreceğiniz üzere kaybolan mesaj modu kapatma işlemi son derece basit bir şekilde yapılabiliyor. Eğer tekrar aktif hale getirmek isterseniz de ekranı aşağıya doğru kaydırabilirsiniz.

Instagram Kaybolan Mesaj Modu Nedir?

Instagram Kaybolan Mesaj Modu Nedir?

Instagram, dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Platform, yeni teknolojilere ayak uydurarak kendisini sürekli olarak güncelliyor. Kaybolan mesaj modu da son eklenen özelliklerden biridir. Dolayısıyla kaybolan mesaj modu nedir, ne işe yarar gibi sorularda gündemden düşmüyor. Söz konusu özelliği DM bölümünde mesajlaştığınız sohbetler için ekranı aşağı veya yukarı kaydırarak açabilir ya da kapatabilirsiniz. Eğer bu özellik aktif hale getirilirse mesajlar okunduktan sonra anında kaybolur. Bu sayede iki tarafta mesajlarını okuduktan sonra bir daha geri alamaz.

Kaybolan Mesaj Modu Kapanmıyor

Kaybolan Mesaj Modu Kapanmıyor

Modu yanlış yerden kapatmaya çalışan kullanıcılar genellikle Instagram kaybolan mesaj modu kapanmıyor gibi söylemlerde bulunabiliyorlar. Eğer uygulama içerisindeki sohbet bölümünde kaybolan mesaj modu açıksa aşağıda paylşatığımız adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle sohbet ekranını açın.

Daha sonra ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

Yukarıdaki adımları uygulamanıza rağmen hala kapanmıyorsa aşağı yukarı birkaç kez kaydırmaya devam edin. Kaybolan mesaj modu kapandığında doğrudan ekranınızda mesajlarınız normale dönecektir.

Kaybolan Mesaj Modu Karşı Taraf

Kaybolan Mesaj Modu Karşı Taraf

Kaybolan mesaj modu karşı taraf mesajları okuduktan sonra mesajların geri alınamaması, yani kaybolması anlamına gelir. Uygulama içerisinde DM bölümünde sohbet halinde olduğunuz kişi için modu açmak istiyorsanız ekranı aşağıya kaydırmanız yeterli olacaktır. Bahsi geçen mod aktif hale geldikten sonra atacağınız her mesaj karşı tarafa iletiliyor. Sohbet ettiğiniz kişi mesajı okuduktan sonra hemen mesajlar ortadan kayboluyor. Yeniden okunması da olanaksız hale geliyor. Elbette sizlerde mesajları tekrar göremiyorsunuz.

Kaybolan Mesaj Modu Nasıl Açılır?

Instagram kaybolan mesaj modu nasıl kapatılır sorusunun yanında söz konusu modun nasıl açılacağı da merak ediliyor. Çünkü kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra açamayan pek çok kullanıcı mevcut. Sohbet esnasında ekranı yukarıdan aşağıya doğrı kaydırırsanız kaybolan mesaj modunu pratik bir şekilde açabilirsiniz. Kapatma işlemi içinde aynı uygulamaları yapabilirsiniz. Instagram kaybolan mesaj modu açıldığı takdirde hem size hem de karşı tarafa bildirim gelecektir.

Instagram Kaybolan Mesaj Modu Geri Alma

Instagram kaybolan mesaj modu geri alma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız ilk olarka sohbet ekranını açın. Daha sonra ekranı aşağıya kaydırmaya başlayın. Bu işlem sayesinde kaybolan mesaj modunu kapattığınız zaman Instagram hem karşı tarafa hem de size geri bildirimde bulunacaktır.

Sohbette kaybolan mesajların geri gelmesini istiyorsanız yardım bölümünden bildirimde bulunmanız lazım. Çünkü bunun için uygulama içerisinde sunulan buton ya da farklı bir sistem mevcut değil. Kaybolan mesaj modu açık hale getirildikten sonra karşı tarafa bir bildirim gider. Sohbet ekranı da siyah hale gelir. Buradan kaybolan modunun açık olduğunu anlayabilirsiniz. Kaybolan mesaj modu aktif hale getirildiğinde iki tarafda yazılan mesajları okuduktan sonra göremez. Ayrıca geri de alamaz.

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