Instagram Profiliniz İçin QR Kodu Nasıl Oluşturulur?

Instagram kısa süre önce uygulamasında, kullanıcılarının profilleri için QR Kodları oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sundu. Genellikle, birisine Instagram Tanıtıcınızı söylediğinizde, benzer ada sahip çok sayıda hesap olduğu için genellikle bulamazlar. QR kodu kullanıma girmesiyle, kullanıcılar akıllı telefonlarındaki QR kodunu doğrudan tarayabildikleri ve profilinize erişebildikleri için bu sorun çözülür.

Bu özellik, QR kodlarını paylaşabildikleri ve daha fazla müşteri davet edebildikleri için satışları için Instagram’a güvenen işletmeler için çok yararlı olabilir. Buna ek olarak, içinde çok sayıda sembol bulunan garip bir kullanıcı adınız varsa, QR kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşabilir ve onları sizi takip etmeye davet edebilirsiniz. Bu Profil QR Kodları, kullanıcı adı yazma zahmetini ortadan kaldırır ve ayrıca zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Bu yazıda, Instagram profiliniz için nasıl bir QR kodu oluşturabileceğinizi göstereceğiz. Daha fazla beklemeden başlayalım.

Instagram QR Kodu Nasıl Oluşturulur?

Adım: Android veya iOS cihazınızda Instagram Uygulamasını açın. Adım: Profilinize gidin ve sağ üst köşeden üç satıra dokunun. Bunu yapmak yeni bir menü açacaktır. İşleme devam etmek için menüden “QR Kodu” na dokunun. Adım: Arka planda değişiklikler yaparak QR Kodunuzu özelleştirin. Arka planınızda değişiklik yapmak için farklı renkler ve emoji desenleri arasından seçim yapabilirsiniz. Arka plan renkleri tek bir dokunuşla değiştirilebilir, Emojiler ise ekrandan yukarı kaydırılarak erişilebilen Emoji Seçici bölümünden seçilebilir. Adım: QR Kodunuzu cihazınıza kaydetmek için bir ekran görüntüsü alın. Hepsi bu kadar artık arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

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