Instagram Görüntülü Arama Nasıl Yapılır? Teknofeed.COM

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Instagram, yalnızca özel sohbette değil, gruplarda da görüntülü arama yapmanıza olanak tanıyan bir özellik sundu. Facebook zaten görüntülü aramayı destekleyen Messenger uygulamasına sahip ve şimdi Instagram’da var. Instagram’da görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Peki Instagram görüntülü arama nasıl yapılır?
Instagram’daki grup video sohbetleri, tıpkı Messenger gibi en fazla dört kullanıcıya sahip olabilir. Instagram’da video görüşmeleri yapmak kolaydır.
Bir grup video görüşmesi yapmak istiyorsanız, önce bir gruba sahip olmanız gerekir. Instagram’da, henüz bir grubunuz yoksa bir grup oluşturun ve sağ üst köşedeki video görüşmesi simgesini görün.
Instagram kullanıcıları, etkin olarak herhangi biriyle görüntülü sohbet edebilir, ancak engellenen kullanıcılar için değil, engellenirse görüntülü sohbet yapamazlar.
Instagram ayrıca Grup Video Sohbeti ile birlikte diğer özellikleri de kullanıma sundu. Yeni Keşfetme Sekmesi, kullanıcıların içeriği daha iyi keşfetmesini sağlar. Kullanıcı, arama sekmesinde Sanat, Seyahat, Hayvanlar ve daha fazlası gibi farklı konulara dayalı kanalları görüntüleyebilir. Ayrıca Ariana Grande, Buzzfeed, Liza Koshy, Baby Ariel ve NBA gibi ünlülerden ve etkileyicilerden gelen Özel AR Filtreler de mevcuttur.