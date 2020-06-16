Instagram Görüntülü Arama Nasıl Yapılır? Teknofeed.COM

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Instagram’da Görüntülü Arama Nasıl Yapılır?

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Instagram, yalnızca özel sohbette değil, gruplarda da görüntülü arama yapmanıza olanak tanıyan bir özellik sundu. Facebook zaten görüntülü aramayı destekleyen Messenger uygulamasına sahip ve şimdi Instagram’da var. Instagram’da görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Peki Instagram görüntülü arama nasıl yapılır?

Instagram’da Video Görüşmeleri Yapın (Özel Sohbet)

Instagram’daki grup video sohbetleri, tıpkı Messenger gibi en fazla dört kullanıcıya sahip olabilir. Instagram’da video görüşmeleri yapmak kolaydır.

  • Video görüşmesi başlatmak için Instagram hesabınızda Doğrudan gelen kutunuza gidin ve bir sohbet seçin.
  • Ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi sohbetteki kamera simgesine basın.

Instagram görüntülü arama

Instagram’da Video Görüşmeleri Yapın (Grup Sohbeti)

Bir grup video görüşmesi yapmak istiyorsanız, önce bir gruba sahip olmanız gerekir. Instagram’da, henüz bir grubunuz yoksa bir grup oluşturun ve sağ üst köşedeki video görüşmesi simgesini görün.

Instagram Resim - Video İndirme 2020
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  • Aramaya başladıktan sonra Instagram veya istediğiniz diğer uygulamaları kullanmaya devam etmek için arama penceresini resim içinde resim görünümü modunda küçültebilirsiniz.
  • Etkin bir görüntülü sohbet oturumu varsa, kamera simgesini Mavi renkte görebilirsiniz. Devam eden görüntülü sohbete katılmak için bu simgeye basın veya grup sohbetine girin ve katılın.

Instagram kullanıcıları, etkin olarak herhangi biriyle görüntülü sohbet edebilir, ancak engellenen kullanıcılar için değil, engellenirse görüntülü sohbet yapamazlar.

Instagram ayrıca Grup Video Sohbeti ile birlikte diğer özellikleri de kullanıma sundu. Yeni Keşfetme Sekmesi, kullanıcıların içeriği daha iyi keşfetmesini sağlar. Kullanıcı, arama sekmesinde Sanat, Seyahat, Hayvanlar ve daha fazlası gibi farklı konulara dayalı kanalları görüntüleyebilir. Ayrıca Ariana Grande, Buzzfeed, Liza Koshy, Baby Ariel ve NBA gibi ünlülerden ve etkileyicilerden gelen Özel AR Filtreler de mevcuttur.

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Instagram’da Görüntülü Arama Nasıl Yapılır?
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