iPhone Apple Kimliğinden Ödeme Yöntemi Nasıl Silinir?

Başka biri App Store’da yetkisiz bir satın alma işlemi yaptığı için yanlışlıkla bir şey için ücretlendirildiniz mi? Çok geç kalmadığınız sürece her zaman geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Ama ya tekrar tekrar olursa? İster kredi kartı ister banka kartı olsun, App Store’da hangi ödeme yöntemi kullanırsanız kullanın, Apple Kimliğinizden ödeme bilgilerini kaldırmak akıllıca bir seçenektir.

Apple Kimliğinden Ödeme Yöntemini Kaldırma

iPhone veya iPad’inizin ana ekranından Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ayarlar altında, Apple hesabınızı yönetmek için Apple Kimliğinize dokunun.

Listeden Ödeme ve Gönderim üzerine dokunun.

Ekranın sağ üst köşesinde Düzenle’ye dokunun.

Ödeme yönteminizin sol tarafında bir silme simgesi görürseniz, üzerine dokunun.

Ödeme yönteminin sağındaki Kaldır üzerine dokunun. Ödeme yöntemini Apple Kimliğinizden kaldırmanız istenecektir. Onaylamak için Kaldır’a dokunun.

Apple Kimliğinize ekli ödeme yöntemi şimdi kaldırılacaktır. Bu şekilde, sizin veya birisinin Apple Kimliğinizden yaptığı yetkisiz ödemeler konusunda endişelenmenize gerek kalmaması için tüm ödeme yöntemlerini kaldırabilirsiniz. Ödeme yöntemini Apple Kimliğinizden kaldıramazsanız ne olur? Ödeme yöntemini kaldıramıyorsanız, aktif bir aboneliğiniz olabilir. Ödeme yöntemini silmeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz veya süresinin dolmasını beklemeniz gerekir. Yanlışlıkla ücretlendirildiyseniz veya bir başkası App Store’da yetkisiz bir satın alma yaptıysa, her zaman bir geri ödeme talep edebilirsiniz ve çoğu zaman, çok geç olmadığınız sürece talebi kabul etme ve tam bir geri ödeme teklif etme eğilimindedirler.

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