iPhone Verileri Nasıl Yedeklenir ve Tamamen Nasıl Silinir?

iPhone’unuzu satmayı planlıyorsanız, verilerinizin yedeğini alıp tamamen silmek önemli hale gelir. Okumaya başlamadan önce, tüm yedeklemeleriniz oraya kaydedildiği için yeterli iCloud saklama alanına sahip olduğunuzdan emin olun. Ayrıca bu işlemin bir PC kullanmadan veya iPhone’unuzu iTunes’a bağlamadan da yapılabileceğini unutmayın. Artık hazır olduğumuza göre başlayalım. İşte iPhone verileri nasıl yedeklenir?

iPhone Verileri Nasıl Yedeklenir?

1. Adım: Yedeklemek istediğiniz şeyleri seçmek için Ayarlar> Apple Kimliği> iCloud’a gidin.

2. Adım: Geri almak istediğiniz verileri seçtikten sonra aşağı kaydırın ve “iCloud yedeklemesi” açın

3. Adım: Bir WiFi ağına bağlanın ve “Şimdi Yedekle” tıklayın. Hepsi bu kadar, tüm verilerinizi iCloud’da yedekleyecektir.

iCloud Nasıl Kullanılır?

Apple’ın iCloud’u, yedeklemeleri manuel veya otomatik olarak gerçekleştirebilen ve dosyalarınızı uzaktaki bir sunucuya götüren bir hizmettir. Bu, yalnızca cihazınız ölürse korunmakla kalmaz, aynı zamanda tüm eviniz yıkılırsa ve tüm elektronik cihazlarınız arızalanırsa, fotoğraflar ve önemli olduğunu düşündüğünüz diğer her şey güvende kalacaktır.

iPhone Verileri Tamamen Nasıl Silinir?

1. Adım: Ayarları sıfırla menünüzü getirmek için Ayarlar> Genel> Sıfırla’ya gidin.

2. Adım: Devam etmek için “Tüm İçeriği ve Ayarları Sil” seçeneğine dokunun.

3. Adım: Verilerinizin yedeğini zaten aldıysanız “Şimdi Sil” seçeneğine dokunun, aksi takdirde devam et seçeneğine dokunun.

4. Adım: Sonraki adımda Apple ID şifrenizi girin. Bunu yapmak, cihazı iPhone Bul kaldırdığı için önemlidir.

İşlem bu kadar. Yukarıdaki adımları izledikten sonra iPhone’unuz fabrika ayarlarına yeniden başlayacaktır.