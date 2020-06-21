iPhone veya iPad'inizde Face ID Devre Dışı Bırakma

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iPhone’unuzda Face ID’yi kapatmak mı istiyorsunuz? iPhone veya iPad’inizde Face ID’yi herhangi bir nedenle kullanmıyorsanız, her seferinde sizi rahatsız ederse kapatabilirsiniz. Kilidi açmak için slaytı kullanabilir veya iPhone’unuzun kilidini açmak için bir şifre kullanabilirsiniz, ancak yine de Face ID’yi kullanmanız önerilir. Bu kılavuz, iPhone’unuzdaki Face ID devre dışı bırakma adımlarını nasıl devre dışı bırakacağınızı anlatacağız. İşte Face ID devre dışı bırakma yöntemleri;
Apple, Face ID’yi geçici olarak devre dışı bırakmayı oldukça kolaylaştırır ve iPhone’unuza erişmek için sizi şifre girmeye zorlar. Bu, Touch ID için de geçerlidir. Bazı durumlarda yararlı olabilecek Face ID’yi hızla devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Nedeni ne olursa olsun, Face ID’yi geçici veya tamamen nasıl devre dışı bırakacağınız aşağıda açıklanmıştır.
Face ID iPhone’unuzun kilidini açmasını geçici olarak önleyebilirsiniz.
Burada iki seçeneğiniz olacak,
Face ID’yi tamamen devre dışı bırakmak için ikinci seçeneği seçin. Cihazınız kaybolursa veya çalınırsa, iPhone Kimliğimi Bulma Modu ile Face ID’nin kullanılmasını önleyebilirsiniz.