iPhone veya iPad'inizde Face ID Devre Dışı Bırakma

iPhone’unuzda Face ID’yi kapatmak mı istiyorsunuz? iPhone veya iPad’inizde Face ID’yi herhangi bir nedenle kullanmıyorsanız, her seferinde sizi rahatsız ederse kapatabilirsiniz. Kilidi açmak için slaytı kullanabilir veya iPhone’unuzun kilidini açmak için bir şifre kullanabilirsiniz, ancak yine de Face ID’yi kullanmanız önerilir. Bu kılavuz, iPhone’unuzdaki Face ID devre dışı bırakma adımlarını nasıl devre dışı bırakacağınızı anlatacağız. İşte Face ID devre dışı bırakma yöntemleri;

iPhone veya iPad’inizde Face ID’yi Devre Dışı Bırakma

Apple, Face ID’yi geçici olarak devre dışı bırakmayı oldukça kolaylaştırır ve iPhone’unuza erişmek için sizi şifre girmeye zorlar. Bu, Touch ID için de geçerlidir. Bazı durumlarda yararlı olabilecek Face ID’yi hızla devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Nedeni ne olursa olsun, Face ID’yi geçici veya tamamen nasıl devre dışı bırakacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Face ID’yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Face ID iPhone’unuzun kilidini açmasını geçici olarak önleyebilirsiniz.

Açma / kapatma tuşunu ve ses seviyesi düğmesini 2 saniye basılı tutun. Ses seviyesi düğmelerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Kaydırıcılar göründükten sonra iPhone’u hemen kilitlemek için güç düğmesine basın. Bu ekranı kapatır. Ekrana bir dakika boyunca dokunmazsanız iPhone’unuz da otomatik olarak kilitlenir.

iPhone’unuzdaki Face ID şimdi geçici olarak devre dışı. Parolanızla iPhone’un bir sonraki kilidini açtığınızda Face ID tekrar etkinleştirilir.

Face ID’yi Tamamen Devre Dışı Bırakma

iPhone’unuzda Ayarlar -> Face ID ve Parola’yı başlatın.

Burada iki seçeneğiniz olacak,

Yalnızca belirli öğeler için Face ID’yi kapatın: iPhone Kilidi Açma, Apple Pay, iTunes ve App Store veya Safari Otomatik Doldurma.

iPhone Kilidi Açma, Apple Pay, iTunes ve App Store veya Safari Otomatik Doldurma. Face ID’yi kapatma: Face ID’yi Sıfırla’ya dokunun.

Face ID’yi tamamen devre dışı bırakmak için ikinci seçeneği seçin. Cihazınız kaybolursa veya çalınırsa, iPhone Kimliğimi Bulma Modu ile Face ID’nin kullanılmasını önleyebilirsiniz.