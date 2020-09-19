iPhone'da Instagram Fotoğraf İndirme Yöntemleri

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Her gün arkadaşlarımızla paylaştığımız yüzlerce Instagram gönderisine rastlıyoruz ve bu gönderiler o kadar iyi ki onları çevrimdışı kaydetmek istediğimiz zamanlar oluyor. Ancak Instagram uygulaması, kullanıcılarının fotoğrafları ve videoları çevrimdışı olarak doğrudan iPhone’larına kaydetmelerine izin vermiyor, ancak bunu başaran bir numara var. Bu nedenle, bu yazıda, bunları doğrudan nasıl indireceğinizi göstereceğiz, öyleyse başlayalım. İşte Instagram fotoğraf indirme yöntemleri;
Fotoğraflar’ı çevrimdışına almanın ilk ve en kolay yolu bir ekran görüntüsü almaktır. En sevdiğiniz Instagram resmini arayın, bir ekran görüntüsü alın ve istenmeyen kısımları fotoğraftan kırpın. iPhone’unuzda ekran görüntüsü almak için yapmanız gereken tek şey dokunmatik kimliğe sahip iPhone’lar için;
Yüz Kimliği olan iPhone için;
Videolara geçerken, iPhone inanılmaz derecede iyi çalışan dahili bir ekran kaydediciyle birlikte gelir. Kullanıp çevrimdışı kaydetmek istediğiniz videoları kaydedebilir ve tıpkı görüntüler gibi istenmeyen kısımları daha sonra kırpabilirsiniz. İPhone’a video kaydetmek için yapmanız gereken tek şey;
iPhone’unuzda Kontrol Merkezi Ayarlarına gidin ve “Kontrolleri Özelleştir” e dokunun
Özelleştirme menüsünde Kontrol Merkezinize ekran kaydı ekleyin. Tamamlandığında, kontrol merkezinizi açın ve “Kaydı Başlat” düğmesine tıklayın. Bunu yapmak, sizin için çevrimdışı olarak saklanacak bir video kaydedecektir.
DownloadGram gibi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmak, Instagram fotoğraf indirme çevrimdışı olarak kaydetmenize yardımcı olabilir. DownloadGram’ı iPhone’unuzda kullanmak için yapmanız gereken tek şey;
Hepsi bu kadar, bunu yaptıktan sonra indirilen Medya dosyalarınıza iPhone Film Rulonuzdan göz atabilirsiniz. Ana sayfa bölümümüzde iOS ve Android ile ilgili daha fazla ipucu ve püf noktaları bulabilirsiniz.