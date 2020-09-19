iPhone'da Instagram Fotoğraf İndirme Yöntemleri

Her gün arkadaşlarımızla paylaştığımız yüzlerce Instagram gönderisine rastlıyoruz ve bu gönderiler o kadar iyi ki onları çevrimdışı kaydetmek istediğimiz zamanlar oluyor. Ancak Instagram uygulaması, kullanıcılarının fotoğrafları ve videoları çevrimdışı olarak doğrudan iPhone’larına kaydetmelerine izin vermiyor, ancak bunu başaran bir numara var. Bu nedenle, bu yazıda, bunları doğrudan nasıl indireceğinizi göstereceğiz, öyleyse başlayalım. İşte Instagram fotoğraf indirme yöntemleri;

Bir Ekran Görüntüsü Alın veya Ekran Kaydediciyi Kullanın

Fotoğraflar’ı çevrimdışına almanın ilk ve en kolay yolu bir ekran görüntüsü almaktır. En sevdiğiniz Instagram resmini arayın, bir ekran görüntüsü alın ve istenmeyen kısımları fotoğraftan kırpın. iPhone’unuzda ekran görüntüsü almak için yapmanız gereken tek şey dokunmatik kimliğe sahip iPhone’lar için;

Yan düğmeye ve ana düğmeye aynı anda basın.

Hızla bırakın ve küçük resim önizlemesinde sola kaydırın. Hepsi bu kadar, iPhone’unuzda Touch ID özelliğine sahip bir ekran görüntüsünü başarıyla alacaktır.

Yüz Kimliği olan iPhone için;

Sesi Aç düğmesine ve Yan düğmeye aynı anda basın.

Hızla serbest bırakın ve ekran görüntüsünü iPhone’unuza kaydedecektir.

Videolara geçerken, iPhone inanılmaz derecede iyi çalışan dahili bir ekran kaydediciyle birlikte gelir. Kullanıp çevrimdışı kaydetmek istediğiniz videoları kaydedebilir ve tıpkı görüntüler gibi istenmeyen kısımları daha sonra kırpabilirsiniz. İPhone’a video kaydetmek için yapmanız gereken tek şey;

iPhone’unuzda Kontrol Merkezi Ayarlarına gidin ve “Kontrolleri Özelleştir” e dokunun

Özelleştirme menüsünde Kontrol Merkezinize ekran kaydı ekleyin. Tamamlandığında, kontrol merkezinizi açın ve “Kaydı Başlat” düğmesine tıklayın. Bunu yapmak, sizin için çevrimdışı olarak saklanacak bir video kaydedecektir.

Çevrimdışı Fotoğraf ve Videoları İndirmek İçin Üçüncü Taraf Bir Hizmet Kullanma

DownloadGram gibi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmak, Instagram fotoğraf indirme çevrimdışı olarak kaydetmenize yardımcı olabilir. DownloadGram’ı iPhone’unuzda kullanmak için yapmanız gereken tek şey;

İPhone’unuzda Instagram’ı başlatın, sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve indirmek istediğiniz Fotoğraf / Video bağlantısını kopyalayın.

iPhone’unuzda Safari’yi açın ve DownloadGram’a gidin.

Kopyaladığınız Instagram bağlantısını yapıştırın ve indirmek istediğiniz medya dosyasına bağlı olarak “Resmi İndir” veya “Videoyu İndir” seçeneğini tıklayın.

Safari yeni bir pencere açtığında, medya dosyanızı indirmek için “İndir” düğmesine tıklayın.

Resmi İndirilenler bölümünden açın ve paylaş simgesine dokunun. Çevrimdışı kullanılabilir hale getirmek için “Resmi Kaydet” veya “Videoyu Kaydet” i seçin.

Hepsi bu kadar, bunu yaptıktan sonra indirilen Medya dosyalarınıza iPhone Film Rulonuzdan göz atabilirsiniz. Ana sayfa bölümümüzde iOS ve Android ile ilgili daha fazla ipucu ve püf noktaları bulabilirsiniz.