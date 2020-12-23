iPhone'daki Paylaşım Sayfası Önerilen Kişiler Nasıl Kaldırılır?

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iPhone’daki Paylaşım Sayfasından Önerilen Kişiler Nasıl Kaldırılır?

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iPhone’daki Paylaşım Sayfasından Önerilen Kişiler Nasıl Kaldırılır?
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Apple, Paylaşım Sayfası’ndaki önerilen kişiler özelliği sayesinde dosyalarınızı sık iletişim kurduğunuz kişilerle paylaşmanızı kolaylaştırır. Paylaşım sayfası, dosyaları başkalarıyla paylaşmanın yanı sıra, dosyaları çoğaltma, PDF’yi Dosyalar uygulamasına kaydetme, fotoğrafları gizleme vb. gibi birçok başka özelliği de içerir.

Ancak bir şeyleri yanlışlıkla başka biriyle paylaşmak da kolaydır. iOS 14 ve sonraki sürümlerle, şirket artık kullanıcıların Paylaşım sayfasındaki önerilen kişiler özelliğini devre dışı bırakmaları için destek ekledi. Önerilen kişiler listesini iPhone’unuzdaki Paylaş sayfasından nasıl kaldırabileceğinize dair adım adım sizlere aktaracağız.

Önerilen Kişileri Kaldırın iPhone Paylaşım Sayfası

Daha fazla ilerlemeden önce, iPhone’unuzun en son iOS sürümünü veya iOS 14 veya sonraki bir sürümünü çalıştırdığından emin olun. Bu, iOS 13 veya önceki sürümlerde çalışmayacaktır.

1.Adım: iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın.

  1. Adım: Şimdi, “Siri ve Ara” seçeneğine dokunun.
  2. Adım: Orada, “Paylaşırken öneriler” seçeneği için anahtarı kapatın.

Şimdi, iPhone’unuzdaki herhangi bir uygulamada “Paylaş” simgesine dokunduğunuzda, önerilen kişiler listesi dışında mevcut veya uygulanabilir tüm özellikleri göreceksiniz.

Paylaşım Sayfası

iOS 13 veya Daha Eski Sürümlerde Paylaşım Sayfasından Kişiler Nasıl Kaldırılır?

Kişileri daha eski bir işletim sistemi çalıştıran bir iPhone veya iPad’deki Paylaş sayfasından kaldırmak istiyorsanız içindeki bir görüşmeyi silmeniz gerekir. Mesajlar uygulamasında veya Discord gibi Paylaşım uzantılarını destekleyen diğer uygulamalarda

iOS veya iPadOS 14 çalıştırıyor olsanız bile, bu şekilde belirli kişileri Paylaşım sayfanızdan geçici olarak kaldırmanız mümkündür. Mesaj dizilerini silmek ideal bir çözüm değildir, bu nedenle cihazınız destekliyorsa, iPhone’unuzu iOS 14’e güncellemeyi veya iPad’inizi iOS 14’e güncellemeyi düşünün ve tamamen yapabileceksiniz. Paylaş menüsünde kişi önerilerini devre dışı bırakın.

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