Mac İçin Safari’de Otomatik Oynatma Videoları Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

İster web sitesindeki bazı metin içeriğine yoğunlaşıyor olun, ister fotoğraflar arasında geziniyor olun, siz tetikleyene kadar herhangi bir medyanın oynatılmasını istemezsiniz. Bazen çok sayıda açık sekme olsa bile, hangi web sitesinin sesi çaldığını hala araştırıyorsunuz. Sesi kapatarak arka plan sesinden anında kurtulabilmenize rağmen, video oynatılmaya devam eder ve bu da verilerinizi kullanır ve sistem kaynaklarını boşa harcar. Safari ile videoları otomatik oynatma hemen devre dışı bırakabilirsiniz, yapmanız gereken şey bu yazıda gözden geçireceğiz.

Safari’de Otomatik Oynatma Videoları Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Mac’inizdeki Safari tarayıcısı, göz attığınız web sitelerinde otomatik oynatılan çoğu videoyu engellemenize olanak tanır. Kolay, yapmanız gereken şey,

Safari tarayıcısını başlatın.

Safari -> Tercihler’e gidin ve Web Siteleri sekmesine tıklayın.

Burada, soldaki kenar çubuğundan Otomatik Oynat seçeneğini göreceksiniz. Bu sayfada, web sitelerini Sesli Ortamı Durdur veya Videoları Asla Otomatik Oynatacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Medyanın otomatik oynatılmasını devre dışı bıraktığınızda, görünen videoların oynatılması otomatik olarak durur ve ses, göz atma deneyiminizi kesintiye uğratmaz. Sizin için çalışıp çalışmadığını bize bildirin, tüm web sitelerinin medyayı otomatik oynatması engellenemez, Safari tarayıcısı otomatik oynatılan videoların çoğunu engeller.

Safari ile videoyu Safari’deki diğer her pencerenin üstünde yazan köşedeki yeni bir kayan pencerede açan Resim İçinde Resim modunu da etkinleştirebilirsiniz. Kullanıcı deneyimini daha da iyi hale getirmek için bir dizi göz atma ince ayarı yapabilirsiniz.