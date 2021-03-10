MacOS’te Bildirimler Nasıl Kontrol Edilir?

MacOS bildirimler, modern yaşamın tanıdık bir parçasıdır. Her zaman bağlantılı bir dünyada, önemli olaylardan meydana gelir gelmez haberdar olmayı seviyoruz. Ancak neyin önemli olduğu kişiden kişiye değişir ve bağlama göre değişebilir. MacOS’in en son sürümü, bildirimlerle ilgili birçok özelleştirme seçeneği sunar. Birçok ayar, uygulama bazında yapılandırılabilir. Mac’inizde bildirimleri nasıl kullanacağınızı öğrenmek, uygulamaların iş akışınızı kesintiye uğratmasına izin vermeden güncel kalmanıza yardımcı olur.

Mac Bildirimleri Nelerdir?

MacOS’ta bildirimler, bir uygulamanın kaçırmış olabileceğiniz bir şeyi yaptığını size bildirir. Bir uygulama çalışıyorsa ancak aktif uygulamanız değilse bildirim gönderebilir. News gibi bazı uygulamalar, açık görünmediklerinde bile bildirim gönderebilir.

Bildirimler, ekranınızın sağ üst köşesinde küçük kutular olarak görüntülenebilir. Ayrıca Mac kilit ekranınızda veya Bildirim Merkezi’nde de gösterilebilirler. Her bildirim, daha fazla etkileşim için kısayollarla birlikte yararlı bilgiler içerebilir.

Bildirim Merkezi Nedir?

Bildirim Merkezi, tüm bildirimlerinizin bir listesini görüntüleyen yerleşik bir macOS özelliğidir. Diğer pencerelerin üzerinde görünür ve yarı saydam bir arka plana sahiptir. MacOS Big Sur veya sonraki sürümlerde, Bildirim Merkezi ayrıca bildirim listesinin altında bir dizi widget görüntüleyebilir. Bunlar hava durumunu, hatırlatıcıları, notları ve daha fazlasını kapsar.

Bildirim Merkezi Nasıl Görüntülenir?

Bildirim Merkezi’ni menü çubuğu aracılığıyla açıp kapatabilirsiniz. Bildirim Merkezi kaplamasını göstermek için ekranınızın sağ üst köşesindeki saati tıklayın. Yer paylaşımı açık kalarak bireysel bildirimlerle etkileşim kurmanıza olanak tanır. Saati tekrar tıklarsanız veya başka bir uygulamayla etkileşim kurarsanız, kaplamayı gizlersiniz. MacOS, Bildirim Merkezi’ne varsayılan bir klavye kısayolu atamasa da, Sistem Tercihlerinde özel bir kısayol ayarlayabilirsiniz.

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