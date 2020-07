Monster Oyun Bilgisayarı Modelleriyle Remake ve Remastered Oyunları Takılmadan Oynayın

Kimilerine göre oyun dünyasının kendini tekrar etmesinden ibaret olan remake ve remastered oyunlar, üzerine çalışılıp orijinal oyunun da üstüne yeni şeyler eklendiğinde oyunculara sürükleyici ve sıra dışı bir tecrübe yaşatabiliyor. Duyurusu yeni yapılan remake oyunlar ise oyun dünyasında heyecan fırtınaları estiriyor. Güçlü bir oyun bilgisayarı ile oynanması önerilen yapımların oynanış ve grafik açısından büyük değişimler geçirdiği ortada. Peki, çıkmış ve yakın zamanda çıkacak olan yapımlara göz atmaya ne dersiniz?

Gaming Notebook Modellerinin Gücünü Sonuna Kadar Kullanan Remake Yapımlar

Hayatta kalma/korku türünün öncüsü sayılan Resident Evil serisi, son dönem çıkan remake oyunlardan en iyi ikisine sahip olmakla kalmıyor; aynı zamanda bu oyunlarla gaming laptop modellerinin hakkını veriyor. Capcom’un ekrana çizebildiği görsellerle hayranlık uyandıran RE Engine oyun motoruyla geliştirilen Resident Evil 2 (2019) ve Resident Evil 3 (2020), orta ve üst sınıf ekran kartlarıyla akıcı oynanabiliyor.

Türkiye’deki oyuncuların yeni yeni takip etmeye başladıkları Yakuza serisinden Yakuza Kiwami de özellikle ekran kartlarını terleten grafiklere sahip, başarılı remake oyunlar arasında yer alıyor. Oyun bilgisayarı laptop modelleriyle oynayanların zaman zaman gamepad kullanarak daha yüksek skorlar elde edebilecekleri yapım, çoğu oyuncu için keşfedilmeyi bekleyen bir cevher niteliği taşıyor.

Kayıp Cennet şehrini ziyaret etmeyeli hayli uzun zaman olmuştu ama neyse ki remake oyunlar, âdeta bir trend hâline geldiği için Lost Heaven’ı artık daha yüksek çözünürlüklü görüntüler eşliğinde ve daha ayrıntılı şekilde dolaşmak mümkün oluyor. 2K’nın kısa süre önce duyurusunu yaptığı Mafia: Definitive Edition, yayımlanan kısa videosu ve birkaç ekran görüntüsünden anlaşıldığı kadarıyla orta karar oyun bilgisayarı çeşitlerinin canına okuyacak gibi görünüyor. Yalnızca grafikleri bile harikulade görünen oyunun yaşayan bir Lost Heaven kentini de içerdiği düşünüldüğünde ekran kartının yanı sıra işlemci ve RAM kullanımının da epeyce yüksek olacağını öngörmek zor olmuyor.

En İyi Oyun Bilgisayarı Modellerinde Oynanabilecek En İyi Remastered Yapımlar

Her zaman kendi sınırlarını da grafik teknolojisinin sınırlarını da zorlayan FPS serilerinden Call of Duty, seriye dahil edilen ve orijinali de çok sevilen Modern Warfare 2 için yapılan remastered oyunla yeniden gündem oluyor. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Campaign adıyla yayımlanan ve özellikle ışıklandırmaları, yüksek çözünürlüklü kaplamaları ve geliştirilen animasyonlarıyla dikkat çeken yapım, şüphesiz orijinal oyuna kıyasla çok daha güçlü oyun bilgisayarı modelleriyle akıcı oynanabiliyor.

Remastered oyunlar söz konusu olduğunda akıllara ilk gelen yapımlardan biri de WarCraft III: Reforged oluyor. Yenilenen grafikleri ve zenginleştirilen dünyasıyla oyuncuların yeniden saatlerini vermeye başladıkları yapım, donanım bakımından kabul edilebilir düzeydeki oyun bilgisayarı modelleriyle rahatça oynanabiliyor.

