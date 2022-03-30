İnstagrama twitter linki ekleme yaparak, sizi takip eden kullanıcıların aynı zamanda twitter adresinizi de takip etmelerini sağlayabilirsiniz. İnstagram biyografiye twitter linki ekleme yapabilir, böylelikle yüksek sayıda takipçiler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda twitter sayfanızda da daha yüksek etkileşimler elde edebilirsiniz.

İnstagram gizlilik hesap görme sayfamıza da göz atabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarınız arası verdiğiniz bu linkler, sizlere marka olma yolunda ilerlemek için de faydalı olacaktır. İnstagram profilinize giren bir kullanıcı ordan twitter hesabınıza yine aynı şekilde facebook ve youtube hesaplarınıza kadar araştırma yapacaktır. Baştan sona bütün bir etkileşim almanızın yolu açılacaktır.

İnstagrama twitter linki ekleme

Dünyanın en popüler sosyal medya yazılımı olan instagrama twitter linki ekleme yapmanız sizin için faydalı bir adım olacaktır. Bu sayede instagram takipçileriniz sizleri yine bir diğer sosyal medya yazılımı olan twitter da takip etmeye başlayacaktır. Böylece instagram biyografiye twitter linki ekleme işleminin ne kadar doğru bir adım olduğunu anlayacaksınız.

İnstagrama biyografiye twitter linki eklemek için sırası ile aşağıdaki adımları takip ederek kolayca yapabilirsiniz.

İnstagrama twitter linki ekleme

Öncelikle instagram uygulamasından profilimizi açıyoruz.

Daha sonra profili düzenle seçeneğine giriyoruz.

Açılan sayfada düzenleme yapacağımız bir çok alan çıkacaktır.

Bu kısımda internet sitesi kısmına twitter linki ekleme yapabilirsiniz.

yapabilirsiniz. Dilerseniz instagram biyografiye twitter linki ekleme yapabilirsiniz.

Gerekli işlemleri yaptıktan sonra sağ üst köşede ki tik işaretine basarak kaydediyoruz.

Artık iinstagram biyografiye twitter linki ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Başka konularda bizlerden yardım isteyebilir, yorumlardan veya iletişim formu kısmında ulaşabilirsiniz.