Siyah Kalp Anlamı, Siyah Kalp Emoji Anlamı Nedir? 2022

Siyah kalp anlamı aşk anlamıyla çok sık kullanılmaktadır. Gelişen sosyal medya uygulamalarının sunduğu bu yenilikler ile siyah kalp anlamı kullanıcılar tarafından merak edilmeye başladı. Hayatımıza giren bu emojiler arasında siyah kalp anlamı ise genelde üzgünlük veya kötü durumlar için kullanılmaktadır.

Siyah Kalp Anlamı Nedir?

Siyah kalp hangi anlama gelir sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başladı. Özellikle sosyal medya üzerinden konuştuğu karşı cinse ilgi duyan kişiler kendilerine gelen siyah kalp emojisinin anlamını merak ediyor. Üzüntü, keder veya sevgi anlamına gelebilir.

Siyah Kalp Emoji Anlamı Nedir?

Siyah kalp emojisi birçok anlam taşımaktadır. En önemli anlamı ise karşı tarafı sevdiği ancak bu sevginin veya aşkın imkansız olduğudur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok emojinin sahip olduğu bu anlamlar emojilere yüklenen duyguların da değişmesine neden olmuştur.

İnstagram Siyah Kalp Anlamı Ne Demek?

Siyah kalp anlamı emoji olarak Instagram başta olmak üzere birçok farklı platform üzerinde kullanılabilir. Genel itibariyle olumsuz bir aşk, üzüntü ve keder anlamı taşıyan bu emoji, bazı kullanıcılar tarafından sadece siyah rengi yüzünden kullanılmaktadır. Bu nedenle siyak kalp anlamı birçok farklı şeyi ifade edebilir. Kullanıldığı konuya göre bir anlam yüklemek daha doğru olacaktır.

Siyah Kalp Emojisi Nasıl Yapılır?

Siyah kalp anlamı sevgiliye atılmak istendiğinde akıllı mobil cihazların klavye bölümünden rahatlıkla bulunarak seçilebilir. Mobil cihazın klavye bölümün alt kısmında yer alan emojiler bölümünden seçilebilir. Mobil cihazların yanı sıra bilgisayar üzerinden de emojilerin kullanımı mümkündür. Bilgisayar klavyesinden ‘’alt + 3’’ tuşlarına basılarak kalp emojisi yapılabilir. Alt tuşuna basılı tutup ‘’3’’ rakamına basarak emojiyi bilgisayardan yapabilirsiniz.

Siyah Kalp Emoji Kopyala

Siyah kalp anlamı whatsapp veya diğer uygulamalar üzerinde kullanım alanlarına göre değişmektedir. Siyah kalp emojisini kopyalamanıza gerek kalmadan cihazınızın emojiler bölümünde yer alan seçenekleri kullanarak rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Siyah kalp anlamı zaman zaman çok derin manalar içermesi nedeniyle kullanıcıların son dönemde sıklıkla tercih ettiği kalp emojileri arasında yerini almayı başarmıştır.