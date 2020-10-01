Safari Karanlık Mod Nasıl Yapılır ve İpuçları! İşte Detaylar!

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Safari Karanlık Mod Nasıl Yapılır?

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Mac’iniz bir dizi kullanışlı özellikle doludur, ancak kullanmayabileceğiniz bu özelliklerden biri Karanlık Mod’dur. İnternette hiç durmadan gezinseniz de, karanlık mod geceleri veya daha az ışığın olduğu karanlık ortamlarda gerçekten kullanışlı olabilir. Safari’yi web sitelerine göz atmak için kullanıyorsanız veya geceleri YouTube videoları izliyorsanız, neden Karanlık Modu kullanmıyorsunuz? Akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan özelliklerden biri karanlık moddur ve artık masaüstü / dizüstü bilgisayarlar için mevcuttur. İster çevrimiçi bir PDF veya e-kitap okumak isteyin, ister Safari’de ne yaparsanız yapın, Karanlık Moddan yararlanın, işte nasıl yapabileceğinize dair ipuçlar aktaracağız. İşte Safari Karanlık Mod nasıl aktive edilir;

Safari Karanlık Mod Nasıl Açılır?

  • Mac’inizde Safari tarayıcısını başlatın.
  • Sol üst köşedeki Apple menüsünü tıklayın ve Tercihler’i seçin.
  • Genel’i tıklayın, ardından pencerenin üst kısmındaki Görünüm seçeneklerinden birini seçin, bizim durumumuzda karanlık mod için Koyu’yu seçin.

Safari Karanlık Mod

Işık modu, Mac’teki açık görünümü, Karanlık modu ise Mac’teki koyu görünümü kullanır. Ek bir Otomatik mod, gündüzleri açık görünümü ve gece karanlık görünümü otomatik olarak kullanır. Bu özellik, macOS Catalina veya sonraki Mac sürümlerinde mevcuttur.

Karanlık Modu kullandığınızda, web sitesi destekleyecek şekilde tasarlanmışsa, Safari otomatik olarak web sitelerini Karanlık Modda gösterir. Mac’inizde Karanlık Modu kullanmak için macOS Mojave veya sonraki sürümlerinde olmanız gerekir. Mac’inizde Safari’de Karanlık Modu etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey bu. Karanlık Modu iPhone veya iPad’inizde Safari’de de etkinleştirebilirsiniz.

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