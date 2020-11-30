Samsung Galaxy F41 İpuçları ve Bilmeniz Gereken Gizli Özellikler

Samsung yakın zamanda Galaxy F41’i piyasaya sürdü ve akıllı telefon harika bir fiyata bazı etkileyici özellikler sunuyor. 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6,4 inç Full HD + Infinity-U Süper AMOLED ekrana sahiptir. Kaputun altında, 6 GB RAM ile birleştirilmiş bir Exynos 9611 yonga setinden güç alıyor. Android 10 tabanlı OneUI 2.1 üzerinde çalışıyor ve birçok ek özellik getiriyor. Bu nedenle, bu yazıda, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için en iyi Samsung Galaxy F41 ipuçları, püf noktaları ve gizli özelliklerin bir listesini yaptık.

Durum Çubuğunuzda Pil Yüzdesini Göster

Samsung Galaxy F41, devasa bir 6000 mAh pil ile gelir ve tıpkı diğer Android Akıllı Telefonlar gibi, Durum Çubuğunuzdaki pil yüzdesini size göstermez. Pil yüzdesinin Durum Çubuğunda olması, kalan pil ömrünü görmeyi kolaylaştırır ve ayrıca pil kullanımınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Durum Çubuğunuzda pil yüzdesini görmek için yapmanız gereken tek şey;

Ayarlar -> Bildirimler -> Durum Çubuğu’na gidin

“Pil Yüzdesini Göster” düğmesini açın

Hızlı Ekran Görüntüleri Almak İçin Avuç İçi Kaydırma Hareketini Kullanın

Galaxy F41, avucunuzu ekranda kaydırdığınızda hızlı ekran görüntüleri almanıza olanak tanıyan harika bir “yakalamak için avuç içi kaydırma” hareketiyle birlikte gelir. Ses Tuşu + Güç Tuşu’na birlikte basmaktan bıktıysanız, bu, telefonunuzda ekran görüntüsü almanın en iyi yoludur. Bu hareket genellikle tüm Samsung akıllı telefonlarında varsayılan olarak etkindir ancak cihazınızda etkinleştirilmemişse, açmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ayarlar -> Gelişmiş Ayarlar -> Hareketler ve Hareketler’e gidin

“Yakalamak için Avuç İçi Kaydır” düğmesini açın

Her Zaman Açık Ekrandan Yararlanın

Samsung Galaxy F41, 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip çarpıcı 6,4 inç Full HD + Infinity-U Süper AMOLED ekrana sahip. AMOLED panele sahip olmanın en iyi yanı, Her Zaman Açık Ekran için destek almanız ve Saatinizi, Tarihinizi, Müzik Bilgilerinizi, Bildirimlerinizi ve daha fazlasını telefonunuzu elinize almadan görebilmenizdir. Samsung Galaxy F41, her zaman açık ekran desteği ile birlikte gelir ve yapmanız gereken tek şey şudur;

Bildirim Panelinizi açın ve Her Zaman Açık Ekranda Uzun Basın

Her Zaman Açık Ekranı açın ve “Her Zaman Göster” i seçin

Saat tarzınızı özelleştirin ve değişikliklerinizi kaydetmek için “Bitti” ye basın

Mavi Işık Filtresini Kullanın

Karanlık Mod size göre değilse, Mavi Işık filtresi de Göz yorgunluğunu önlemenize yardımcı olabilir. Mavi ışık filtresi ekranı biraz sarımsı hale getirir ve bu karanlık koşullar için iyidir. Mavi Işık Filtresini açmak için yapmanız gereken tek şey;

Bildirim Panelinizi açın ve Mavi Işık Filtresini açın.

Opaklığı ve diğer ayarları değiştirmek için bu seçeneğe de uzun süre basabilirsiniz

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