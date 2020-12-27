Taraftar tv apk, canlı şekilde televizyonunuzu izleyebileceğiniz uygulamalardan biridir. Taraftar Derbi TV ile istediğiniz dizi, film, belgesel, maçlar, tv şovları ve haber kanallarını tamamen ücretsiz bir şekilde seyredebilirsiniz. Ücretsiz olarak izlemek istediğiniz şifreli kanalları ücretsiz bir şekilde izleyebileceğiniz uygulama olan Taraftar TV, sizlere televizyon izleme keyfini sınırsız sunmaktadır.

Uygulama Özellikleri

Kullanımın kolaylığı: Bu uygulama içerisinde basit hazırlanmış menü ve liste halinde kanallardan oluşur. Menü ara yüzü oldukça sade ve kullanıcı kullanımına uygundur. İzlemek istediğiniz film, belgesel ya da dizilere bir tak tık sonunda kolayca ulaşabilir ve izleme keyfini çıkarabilirsiniz.

Çok fazla kanalın bulunması: Bu uygulamada 100’ü geçen sayıda kanal bulunur. Birçok farklı kategoride bulunan kanallardan bazıları spor, kültür, eğitim gibi alanları içerir. Müzik ve belgesel gibi kanalları ise yüksek çözünürlük ile kaliteli şekilde seyredebilirsiniz.

Bütün teknolojik cihazlara uyumluluk: Bu programı bilgisayarda kullanabileceğiniz gibi akıllı telefonlarınızdan İOS ya da Android işletim sistemi olması fark etmeksizin kullanabilirsiniz. İnternet bağlantınızın olması halinde donmadan bağlanabilirsiniz bu seyir keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

Tamamen Ücretsiz Program: Hem indirme hem de yazılımı yüklemeniz için sizden asla bir ücret talep edilmez. Uygulama içerisinde istediğiniz bir kanalı açarken satın almalar devreye girmez. Hem uygulama içerisi hem de yazılımı ücretsizdir. Kayıt olmanız ya da abonelik başlatmanız gerekmez. Sadece izlerken reklam ile karşılaşmak istemeyenler bir defaya mahsus 5 TL ödeyerek reklam hizmetini kaldırabilir ve tamamen reklamsız izleyebilirler.

Yüksek Kalitede Yayın: Bu programdaki en güzel özelliklerden biri ise yüksek çözünürlüğe sahip olmasıdır. Bu sayede açılan film ve diziler, yayınlar çok rahat ve kaliteli şekilde izlenilir. İnternetinizin yavaş olması halinde ise SD ile programı kullanabilirsiniz.

Az yer kaplar: Bu programın yazılımının boyutu oldukça küçüktür bu yüzden çok fazla yer kaplamayarak cihazınızda size de yer açar. Programın düşük yer kaplaması nedeni ile programda izleme esnasında kopma ya da kesilmeler yaşanmaz.

Bildirim sistemi: Programın bu özelliği sayesinde kullanıcı yeni gelen içeriklerden haberdar olur ve takip ettiği içeriklerin devamını kaçırmadan izlemeye devam eder. Yeni filmler, dizilerin yeni bölümleri, ilgi alanlarınıza göre size önerilen içerikler gibi birçok bildirim alarak siz de bunlardan uzak kalmak zorunda kalmazsınız.

TARAFTAR DERBİ TV’DE HANGİ KANALLAR MEVCUTTUR?

Spor: Voleybol, futbol gibi birçok alanda spor kanalını izleyebilirsiniz. Spor müsabakalarını kaçırmak istemezseniz kaydedin ardından tekrar izleyebileceksiniz.

Ulusal Kanallar: Yerel kanalların canlı yayınları ve haberlerini bu özellik sayesinde takip ederek yaşadığınız yerden habersiz kalmayacaksınız.

Sinema ve filmler: Hem yerli hem de yabancı film ve dizilerden beğendiklerinizi izleyebilirsiniz. Tivibu gibi ücretli içerikleri satın alarak bu hizmetten de yararlanabilirsiniz. Seçeceğiniz kategorideki filmler ile siz de film arama derdine düşmeden kesintisiz izleme zevkini yaşayacaksınız.

Haber: Ülke ve dünya gündeminden haberdar olmak isterseniz bu programı yükleyerek kurmanız yeterlidir. Bu sayede anında haberlere ulaşıp izleyebilirsiniz.

Çocuk ve çizgi film: Çocukların seveceği ve çocukları eğiten içeriklere ulaşarak çocuğunuz için faydalı şeyler bulabilirsiniz.

Nasıl İndirilir?

İndirme işlemi için dosyada bulunan apk dosyasını indirmeniz ve bilgisayar, telefon gibi cihazlarda çalıştırmanız gerekir. Bunun ardından cihazınızın ayarlar kısmına giderek güvenli kullanımı seçin ve uygulamanız kuruluma başlanmaya hazır hale gelsin. Bunun ardından program ileriye tıklayarak masaüstünüze tamamen ücretsiz bir şekilde kurulur. Birçok uygulama banka ve kişisel bilgi isterken Taraftar TV bu bilgilerin hiçbirisini istemez. Bu uygulamayı bilgisayarda kullanabilmeniz emülator ile çalıştırmanız gerekir ardından apk dosyasını açıp kurabilirsiniz. Uygulama hata ve kullanıcı yorumlarına bağlı olarak güncellenerek kullanıcılarına sunulur.

Taraftar tv apk indir seçeneği ile izlerde ücretsiz şekilde belgesel ve diğer tüm kanalları izleyebilirsiniz. Diğer apk kategorimizde ki konulara girerek apk indirebilirsiniz.

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