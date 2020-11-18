Teknoloji Dünyasının Dahi Adamları

Teknoloji dünyası bugüne dek birçok dahi adamı ağırladı. Hayatımıza kattıkları yenilikler ile listenin zirvesine tırmanmayı başaran ve diğerlerinden ayrılan isimler kazandıkları paralar ile de dikkat çekiyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten, Facebook sosyal paylaşım sitesini kurarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan genç girişimci Mark Zuckerberg’e kadar pek çok isim dünyanın en başarılı ve zengin adamları arasında yer alıyor. Teknoloji alanındaki en dikkat çekici isimlerin yer aldığı listemize bir göz atalım.

*Bill Gates: 4 Nisan 1975’te arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft’u kurduğunda bu kadar tanınacağını belki de kimse tahmin etmemişti. Harvard Üniversitesi’nden ayrılarak kariyerine farklı bir yön vermeyi seçen Gates amacına ulaştı.

*Larry Page & Sergey Brin: Google kullanıcıların en çok tercih ettiği arama motoru olarak biliniyor. İnterneti kullanırken bize büyük kolaylık sağlayan bu arama motorunu geliştirenler ise Stanford Üniversite’sinden iki arkadaş.

*Michael Dell: Doğrudan bilgisayar satışı gerçekleştirerek bu alanda bir ilke imza atan ve 13 milyar dolarlık servetin sahibi olan Michael Dell, Dell firmasının hem kurucusu hem CEO’su ve aynı zamanda başkanı olarak görev yapıyor.

*Mark Zuckerberg: Bu ismi bilmeyen yoktur zira kendisi en popüler sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’un kurucusu. Yüklü bir miktar servetinde sahibi olan Zuckerberg genç yaşında büyük bir başarıya imza atmış oldu.

*Steve Jobs: Apple denince akla gelen isim elbette ki Steve Jobs. Apple Computer’ın kurucu ortağı olan Jobs bilgisayar endüstrisinde zirveye ulaşmayı başardı. Apple’ı kurduktan sonra Pankreas kanserine yakalandı ve 56 yaşında hayata veda etti.

*Pierre Omidyar: İsmi fazla bilinmiyor ancak eBay’in kurucusu dediğimiz zaman herkes tarafından tanınacağına eminiz. Kullanmadığı eşyalarını satmak amacıyla açtığı siteden milyar dolarlar kazanan Omidyar, şimdilerde en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden birinin sahibi oldu.

Bir önceki yazımız olan Silinen Fotoğrafları Geri Getirme başlıklı makalemizde Androidde Silinen Fotoğrafları Geri Getirme, İphone de Silinen Fotoğrafları Geri Getirme ve Mac de Silinen Fotoğrafları Geri Getirme hakkında bilgiler verilmektedir.