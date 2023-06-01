Türkiye’nin Her Yerinde SEO Hizmeti

HTekin dijital web çözüm ajansının kurucusu Hüseyin Tekin, 10 yılı aşkın süredir verdiği hizmetlerde son derece profesyonel bir ekibe sahiptir. Türkiye’nin her yerine SEO hizmeti vererek web sitenizin kalitesini artırmaktadır. Ekibin SEO uzmanları tarafından uygulanan stratejiler, arama motorlarının sonuçlarında organik görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

SEO hizmetimiz ile, web sitenizin organik arama sonuçlarında daha görünür olmasını sağlayarak, potansiyel müşterilerle etkileşim kurmanıza ve işletmenizin çevrimiçi varlığını güçlendirmenizi sağlarız. Organik arama sonuçları, kullanıcıların arama motorlarına sordukları sorular veya anahtar kelimelerle ilişkili olarak doğal olarak listelenir. Bu, kullanıcıların arama sonuçlarında sitenizin daha üst sıralarda yer almasını ve daha fazla tıklama ve ziyaretçi çekmenizi sağlar.

SEO Hizmeti Neleri Kapsar?

Merak edilen konulardan bir diğeri ise SEO hizmet i neleri kapsar ve kaç aşamadan oluşur. SEO hizmetimizde içerik analizi, rakip analizi, anahtar kelime analizi, backlink çalışması, teklif ve rapor ve danışmanlık gibi hizmetleri kapsamaktadır. Tüm bunların yanı sıra sizlere içeriğimizin bu bölümünde SEO hizmeti aşamalarını anlatan maddeleri sunacağız. SEO hizmetimiz 2 aşamadan oluşan bir süreçtir. Bu süreçlerin en detaylı haline web sitemizden ulaşabilirsiniz. Lakin aşağı kısımda sizlere maddeler halinde sıraladığımız başlıklara da göz atabilirsiniz.

Site İçi SEO Optimizasyon

Maddeler halinde sizlere sunduğumuz site içi SEO optimizasyon hizmeti ve aşamaları aşağı kısımda yer almaktadır.

Web sitenizde paylaşacağınız içeriklerin sayfa başlıkları ve alt başlıklarını, meta açıklamaları, metin ve görsel alt başlıkları gibi içeriğinizi kapsayan tüm detayları SEO kriterlerine göre düzenler.

Hedef kitlenizin anahtar kelimelerini öğrenmek için rakip analizini en detaylı hali ile yapar. Yapmış olduğu analizler sonucunda en uygun anahtar kelimeleri seçer ve ona göre içerik düzenler.

Web sitenizde yavaşlamalar meydana geldiği takdirde bu yavaşlamanın sebebi araştırılır, analiz edilir ve ortadan kaldırılarak web siteniz hızlandırılır.

Site Dışı SEO Optimizasyon

İkinci aşama site dışı SEO optimizasyon çalışması sizlere maddeler halinde sunduk. Sizlere en kusursuz bilgiler verebilmek adına işimizi severek ve özenle yaptığımızı bilmenizi isteriz. Dilerseniz birlikte site dışı SEO optimizasyonun hizmetimizi inceleyelim.

Semrush, Ahrefs ve UbberSuggest gibi SEO da kullanılan son derece önemli araçları kullanarak rakip sitelerin backlink tespit edilir.

Kaliteli ve başarısı yüksek, ziyaretçi satış fazla olan web siteleri ile irtibata geçilir, iş birliği için backlink bağlantısı ya da banner reklamları yapılır.

Sosyal medya hesapları olan Facebook, Instagram ve Linkedln gibi ağlarda reklamları ile site dışı optimizasyon çalışmalarına ciddi anlamda katkı sağlanabilir.

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