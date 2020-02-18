iPhone YouTube Videoları Nasıl İndirilir? - Teknofeed.COM

iPhone bir kural ve kısıtlaması olan, her istediğiniz uygulamayı yükleyemediğiniz, her istediğiniz dosyayı indiremediğiniz bir işletim sistemine sahip. Kullanıcılarına çok kaliteli ve hızlı bir işletim sistemi sunmasına rağmen, bir o kadarda kısıtlamacı bir işletim sistemi sunması birçok kullanıcıyı rahatsız eden bir durumdur.

iPhone kullanıcıları bu denli fazla kısıtlamaya sahip olmasından çok fazla rahatsızlık duysa da yinede bu cep telefonlarından bir türlü vazgeçememektedir. Durum böyle olunca yaşadıkları kısıtlamaları aşmak için birçok yöntem aramakta, internet üzerinde bu tarz konuları incelemektedirler.

Kullanıcıların en çok sorun yaşadıkları konulardan biride telefonlarına istedikleri video içeriklerini indirememektir. Youtube üzerinde izledikleri ve beğendikleri bir videoyu cep telefonlarına kaydetmek isteyen kullanıcılar genellikle iPhone Youtube videoları nasıl indirilir? tarzında aramalar yaparak sorunlarına çözüm aramaktalardır.

iPhone Youtube Videoları Nasıl İndirilir?

Youtube videolarını indirdikten sonra izleyebilmek için kullanacağımız Document by Readdle isimli uygulamayı cep telefonunuza App Store üzerinden yüklemeniz gerekmektedir.

isimli uygulamayı cep telefonunuza üzerinden yüklemeniz gerekmektedir. Cep telefonunuzdan Youtube uygulamasına girmelisiniz. Yüklü değilse lütfen cep telefonunuza Youtube uygulamasını yükleyiniz.

uygulamasına girmelisiniz. Yüklü değilse lütfen cep telefonunuza Youtube uygulamasını yükleyiniz. Youtube uygulamasına giriniz. İndirmek istediğiniz videonun bağlantısı nı kopyalayınız.

nı kopyalayınız. Kopyaladığınız linki internet tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırınız. Linkte bulunan youtube yazısının başına ‘’ ss ’’ harflerini ekleyiniz. Örnek link: https://www.ssyoutube.com/watch?v=FpvReFa_uXo

’’ harflerini ekleyiniz. Örnek link: https://www.ssyoutube.com/watch?v=FpvReFa_uXo Linke ‘’ ss ’’harflerini ekleyip, o linke giriş yaptığınızda otomatik olarak savefrom.net adresine yönlendirileceksiniz. Ve oradan indirme işlemini başlatabileceksiniz.

’’harflerini ekleyip, o linke giriş yaptığınızda otomatik olarak adresine yönlendirileceksiniz. Ve oradan indirme işlemini başlatabileceksiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuza kurmuş olduğunuz Document by Readdle isimli uygulamaya giriş yapınız.

isimli uygulamaya giriş yapınız. Uygulamanın downloads klasörünü açıyoruz. Ardından sağ üst kısımda yer alan Edit butonuna tıklayıp indirdiğimiz videoyu seçiyoruz. Ardından ise Photos seçeneğini tercih edip uygulamadan çıkıyoruz.

klasörünü açıyoruz. Ardından sağ üst kısımda yer alan butonuna tıklayıp indirdiğimiz videoyu seçiyoruz. Ardından ise seçeneğini tercih edip uygulamadan çıkıyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra indirdiğiniz videoyu video dosyalarınız içerisinde görebilirsiniz.

Oldukça Basit Bir İşlem

Anlatmış olduğumuz işlemi sırasıyla gerçekleştirdiğiniz takdirde başarılı bir sonuca ulaşacaksınız. Eğer yapılan işlemler sonucunda videoyu indirmeyi başaramazsanız, işlemleri sırasıyla kontrol ederek tekrar uygulamanızı tavsiye ederiz.

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