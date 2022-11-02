Bestwhozi benzeri siteler yazımızla karşınızdayız. Bestwhozi, en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram için kullanılmaktadır. Burada takipçilerinize, gönderilerinize vb. sayısız analize erişebiliyorsunuz. Bu uygulama, Instagram’da kullanıcıların gizli profillerini görmenizi mümkün hale getirir.

Bestwhozi Benzeri Siteler – 2022

Herkesin bildiği üzere Instagram, sosyal etkileşim, pazarlama, tanıtım ve reklam gibi konular için yoğun bir şekilde kullanılıyor. Platform içerisinde profilleri, gönderileri ve hikayeleri gizleme seçeneği de mevcut. Bu gizli profilleri görebilme konusunda çeşitli uygulamalardan destek alınabiliyor.

Son dönemlerde pek çok kişi, whozi ile Bestwhozi uygulamalarını araştırmaya başladı. Ancak bunların her ikisi de aynıdır. Bestwhozi, hikayeleri gizlice izleyebileceğiniz pratik bir ara yüze sahiptir. Fakat daha farklı özellikler arayan kullanıcılar Bestwhozi benzeri siteler listesini merak ediyor. Lafı uzatmadan listemize geçelim.

Bestwhozi Benzeri Siteler Listesi

Aşağıda paylaşmış olduğumuz uygulamaların her biri farklı özelliklere sahiptir. Kendiniz için en uygun olanı belirlemek adına tek tek denemenizde fayda var. Söz konusu uygulamalar hem Android hem de IOS cihazlar için indirilebiliyor.

Scout

Ghosty

Postegro

LiLi

Ghostegro

Bestwhozi Tarzı Siteler ve Özellikleri

Bestwhozi Tarzı Siteler ve Özellikleri

Bestwhozi tarzı siteler işlevsellik açısından benzer özelliklere sahip olsa da her birinin performansı değişiyor. Her kullanıcının zevki, tarzı ve istekleri farklı olduğu için tercih tamamen size kalmış. Bahsi geçen uygulamaların özellikleri kısaca şu şekildedir:

1- Scout, Bestwhozi benzeri siteler listemizde birinci sırada kendisine yer buluyor. Yapmanız gereken tek şey, uygulamayı indirmek, kullanıcı bilgilerinizi girmek ve ”Hesabı göster” seçeneğine tıklamaktır.

2- Ghosty ile gizli profilleri görmek için takip işlemi yapmanıza gerek yoktur. Bu da son derece büyük bir ayrıcalıktır. Görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını girmeniz yeterli oluyor.

3- Postegro, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Uygulama, geniş bir kitleye hitap ediyor. Kimin hesabını görüntülemek istiyorsanız kullanıcı adını girin ve hesap anında görüntülensin.

4- Lili uygulaması kapalı hesapları görme konusunda imdadınıza yetişecektir. Kullanıcı bilgilerinizi girmenizin ardından dilediğiniz hesabı sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

5- Ghostegro uygulaması, Instagram hikayelerini görüntülemek için bire birdir. Gizli profiller, hikayeler ve gönderiler için en büyük destekçiniz olacaktır. Denemenizde fayda var.

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